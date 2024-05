“Il testamento di Pittaro”: l’azienda in Friuli Venezia Giulia lasciata in eredità ai dipendenti

Novanta ettari di vigneti, tra Friuli Grave e Friuli Colli Orientali, quasi tutti sulle colline di Ramandolo, e la cantina, cuore dell’azienda, a Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. È quanto l’imprenditore ed enologo Pietro Pittaro, scomparso nel marzo 2024 all’età di 80 anni, e già presidente Assoenologi dal 1987 al 1995 (ed anche dell’Union Internationale des Oenologues), quando guidò la battaglia per il riconoscimento formale del titolo di enologo, ha lasciato ad una decina dei sui collaboratori più cari. Tanto si sono trovati scritti nel testamento, che ha dato corpo ad un’affermazione che, riportano le cronache locali, tra cui il “Corriere del Veneto”, ripeteva spesso in dialetto friulano ai sui dipendenti, dicendo “lascio tutto a voi”, riferendosi alla Vigneti Pittaro, azienda che aveva fondato negli anni Settanta del Novecento.

“Era molto legato ai dipendenti, festeggiava con loro i compleanni, il Natale e tutte le ricorrenze. Ci teneva a pranzare con loro - ha spiegato al “Corriere del Veneto” Irene Lenarduzzi, avvocato della Vigneti Pittaro - ed ha voluto lasciare l’azienda a chi la gestiva all’interno. Il signor Pittaro lascia una moglie, una figlia e due nipoti. La figlia da anni era fuori dalla gestione dell’azienda e quindi non avrebbe potuto partecipare alla continuazione dell’attività. Non è stata estromessa, ma il signor Pittaro le aveva garantito parte della legittima già in vita”. Da capire adesso, come evolverà, la vicenda. Ma in ogni caso, quella della Pittaro, è una vicenda peculiare in un mondo del vino italiano che fa in conti con un tema non semplice, come quello del passaggio generazionale.

