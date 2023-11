Il top della spumantistica italiana premiata da “Sparkle 2024”: 91 le etichette con “Cinque Sfere”

Da Ca’ del Bosco ad Uberti in Franciacorta a Cesarini Sforza, Ferrari e Maso Martis per il Trentodoc: ecco i pluripremiati della spumantistica italiana, le cantine che si sono aggiudicate più “Cinque Sfere”, tre a testa, nella “Sparkle 2024”, edizione n. 22 della guida dedicata ai migliori spumanti secchi italiani edita dalla storica rivista di enogastronomia “Cucina & Vini”. Ben 91 le etichette (contro le 89 della passata edizione) che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento, tra le 870 presenti nella guida (e che saranno protagoniste nell’evento/premiazione il 2 dicembre, al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma). La regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 32 riconoscimenti ricevuti, 28 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg, 4 all’area dell’Oltrepò Pavese; segue, a quota 22, il Trentino, tutti con il Trentodoc. Sul podio anche il Veneto con 17, tutti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, salvo un Lessini Durello. A seguire Piemonte (7, con Alta Langa sugli scudi), Alto Adige (4), Abruzzo (2), Lazio (2), Puglia (2) e Sicilia (2).

“Mettiamo in scena, come ogni anno, una giornata dedicata al meglio dell’arte spumantistica italiana - sottolinea Francesco D’Agostino, direttore Cucina & Vini ed a capo della guida - dopo una stagione di assaggi davvero entusiasmante che conferma l’estrema qualità delle bollicine del nostro Paese, supportata da una produzione altrettanto positiva nei numeri. Il comparto degli spumanti secchi cresce senza sosta da vent’anni, in modo quasi vertiginoso, affermandosi come uno dei fenomeni più sorprendenti dell’attuale mercato vitivinicolo. In termini di produzione, rileva Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ndr), nell’ultima campagna vitivinicola, dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023, si contano 1,1 miliardo di bottiglie, con una perdita di solo 35 milioni, poco più del 3% di riduzione. Se osserviamo le esportazioni, i dati consolidati da gennaio ad agosto 2023 (Istat) fanno registrare un incremento in valore del 3,8% e una riduzione in volume del 2%, che ha portato il prezzo medio della bottiglia da 5,5 euro a 6 euro. Siamo, quindi, in un settore che ha ancora molto da offrire, partendo dal valore dei territori e dal savoir faire delle aziende, elementi che sanciscono la qualità delle bollicine tricolore nel mondo”.

Focus - Le “Cinque Sfere” by Sparkle 2024: ecco l’elenco completo

Piemonte

Enrico Serafino - Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2017

Fontanafredda - Alta Langa Riserva Blanc de Noirs Vigna Gatinera 96 Mesi Pas Dosé Brut Nature 2014

Coppo - Alta Langa Riserva Coppo Extra Brut 2018

Tenuta Carretta - Alta Langa Airali Brut 2019

Gancia - Alta Langa Riserva Cuvée 120 Mesi Brut 2010

La Scolca - Soldati La Scolca D’Antan Brut 2011

La Scolca - Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2011

Lombardia

Conte Vistarino - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero 1865 Dosaggio Zero 2016

Quaquarini - Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Classese Brut 2015

Monsupello - Blanc de Blancs Extra Brut

Monsupello - Rosé Brut

Antica Fratta - Franciacorta Essence Rosé Brut 2019

Barone Pizzini - Franciacorta Riserva Bagnadore Dosaggio Zero 2016

Barone Pizzini - Franciacorta Rosé Extra Brut Edizione 2019

Bellavista - Franciacorta Pas Operé Extra Brut 2017

Bellavista - Franciacorta Riserva Vittorio Moretti Dosaggio Zero 2016

Guido Berlucchi - Franciacorta ’61 Nature 2016

Guido Berlucchi - Franciacorta ’61 Rosé Nature 2016

Bosio - Franciacorta Boschedòr Extra Brut 2018

Bosio - Franciacorta Rosé Extra Brut 2019

Ca’ del Bosco - Franciacorta Cuvée Prestige R.S. 36 a Edizione Extra Brut

Ca’ del Bosco - Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2014

Ca’ del Bosco - Franciacorta Vintage Collection Dosage Zéro 2018

Ferghettina - Franciacorta Riserva 33 Non Dosato 2015

Ferghettina - Franciacorta Rosé Brut 2019

Franca Contea - Franciacorta Satèn 2019

Fratelli Berlucchi - Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Zero 2014

La Fiorita - Franciacorta ZeroZeroSette +9 Dosaggio Zero 2016

Le Marchesine - Franciacorta Riserva Secolo Novo Dosage Zéro 2014

Marzaghe - Franciacorta D-Istinto Extra Brut 2011

Mirabella - Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2016

Mosnel - Franciacorta EBB Riedizione 2023 Extra Brut 2007

Romantica - Franciacorta Riserva Dosage Zéro 2013

Ronco Calino - Franciacorta Riserva Centoventi Extra Brut 2010

Uberti - Franciacorta Dequinque Extra Brut

Uberti - Franciacorta Quinque Extra Brut

Uberti - Franciacorta Riserva Sublimis Dosaggio Zero 2015

Villa Franciacorta - Franciacorta Diamant Pas Dosé 2018

Villa Franciacorta - Franciacorta Emozione Unica Extra Brut 2017

Trentino

Altemasi - Trento Riserva Graal Brut 2016

Balter - Trento Brut

Cantina di Riva - Trento Riserva Brezza Pas Dosé 2018

Cantina Rotaliana - Trento Riserva R Brut 2015

Cesarini Sforza - Trento 1673 Noir Nature 2018

Cesarini Sforza - Trento 1673 Rosé Brut 2016

Cesarini Sforza - Trento Riserva Aquila Reale Brut 2013

Ferrari - Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2012

Ferrari - Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2012

Ferrari - Trento Riserva Perlé Bianco Brut 2016

Letrari - Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2012

Letrari - Trento Riserva Dosaggio Zero 2017

Mas dei Chini - Trento Riserva Inkino Carlo V Brut 2014

Maso Martis - Trento Monsieur Martis Rosé de Noir Brut 2018

Maso Martis - Trento Riserva Madame Martis Brut 2013

Maso Martis - Trento Rosé Extra Brut 2019

Moser - Trento Brut Nature 2017

Pisoni - Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2015

Ress - Trento Riserva Emilio Brut 2015

Revì - Trento Riserva 100 Mesi Re di Revì Extra Brut 2013

Revì - Trento Riserva Paladino Brut 2017

Rotari - Trento Riserva Flavio Brut 2015

Alto Adige

Arunda Alto Adige Perpetuum Extra Brut

Arunda Alto Adige Riserva Extra Brut 2017

Cantina Kurtatsch Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Extra Brut 2017

Kettmeir Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2017

Veneto

Adami Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2022

Adami Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Col Credas Extra Brut 2022

Andreola Valdobbiadene Cartizze Dry 2022

Andreola Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2022

BiancaVigna Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2022

BiancaVigna Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Soligo Extra Brut 2022

Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2022

Bortolomiol Valdobbiadene Rive San Pietro di Barbozza Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae Extra Brut 2021

Bortolotti Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Riva Crivèl Extra Dry 2021

Drusian Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry 2022

Le Colture Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry

Le Manzane Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2022

Mass Bianchet Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Extra Dry 2022

Sorelle Bronca Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Rua Particella 181 Brut 2022

Valdo Valdobbiadene Superiore di Cartizze Cuvée Viviana Dry

Villa Sandi Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2022

Ca’ Rugate - Lessini Durello Riserva Amedeo Pas Dosé 2017

Toscana

Il Borro Bolle di Borro Rosé Brut 2017

Lazio

Vigne del Patrimonio - Aladoro Brut

Vigne del Patrimonio - Alaenne Brut

Abruzzo

Marramiero - Brut

Marramiero - Rosé Brut

Puglia

d’Araprì - Gran Cuvée XXI Secolo Brut 2017

Gianfranco Fino - Simona Natale Rosato Dosaggio Zero 2018

Sicilia

Cottanera - Etna Brut 2018

Firriato - Etna Gaudensius Blanc de Noir Brut

