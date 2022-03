Il trade del mondo del vino fa rotta su Vinitaly 2022: oltre 680 top buyer a Verona

Tra 22 giorni esatti, il vino italiano ed i buyer del mondo, “alleati” fondamentali dei produttori per coltivare quella crescita sui mercati stranieri che ha portato al record di 7,1 miliardi di euro di export nel 2021, torneranno ad incontrarsi di persona a Vinitaly 2022, a Verona, dal 10 al 13 aprile, con l’edizione n. 54 della più importante fiera del vino italiano. E mentre il programma degli appuntamenti, degli approfondimenti e degli eventi che si torneranno a celebrare in pienezza a Veronafiere si va definendo (e che vi racconteremo nei prossimi giorni con dovizia di particolari, anche in vista della presentazione ufficiale del 30 marzo, a Roma, ndr), cresce la certezza (non scontata di questi tempi) di una presenza importante del trade internazionale, con 680 “top buyer” da tutto il mondo (di cui 150, un vero record, dagli Usa, mercato n. 1 del vino italiano) attesi a Verona, grazie alla campagna di incoming di Veronafiere e Ice Agenzia.

Ma la campagna di incoming Veronafiere & Ice Agenzia, che si sta chiudendo in questi giorni, sta superando l’obiettivo, non solo per la delegazione degli States, ma anche nel numero dei Paesi e nella qualità dei buyers. Qualificata, ad esempio, la partecipazione del Canada, con i due monopoli di Ontario e Québec. Ma anche il mercato asiatico si muove in nome del vino, nonostante il permanere di difficoltà di spostamento legate alla pandemia: Giappone, Singapore, Thailandia, Malaysia ma anche Corea del Sud e Cina sono accreditate. Positiva la risposta di operatori dal Sud-America (Ecuador, Colombia, Brasile, Argentina, Costa Rica, Perù, Guatemala, Messico, Panama e Cile) e la novità dell’Africa (Mozambico, Kenya, Etiopia, Camerun e Angola).

Ma, a Vinitaly 2022 (Verona, 10-13 aprile), grazie al lavoro di Veronafiere & Ice Agenzia, ci sarà tantissima Europa: con Germania e dei Paesi del Nord (Danimarca e Svezia, in primis) ma anche buyers da Regno Unito, Austria, Francia, Grecia, Svizzera, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia. Le azioni di promozione nella Federazione Russa sono state sospese. Il panel business a Vinitaly 2022 si completa poi con l’arrivo di migliaia di operatori italiani.

