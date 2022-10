Il trend veg cresce anche nel delivery: +52% nel terzo trimestre 2022, secondo Deliveroo

La dieta vegana prende sempre più piede in Italia, anche nel delivery: secondo Deliveroo - piattaforma leader nell’online food che nel nostro Paese conta oltre 3.000 ristoranti da cui poter ordinare specialità veg - nel terzo trimestre 2022 c’è stato un incremento di ordini del +52% sullo stesso periodo 2021. Le specialità vegane più ordinate sulla app? In prima posizione i burger, davanti a nuggets e tacos. Seguono poke, noodles, gelati, wrap, ricette a base di tofu, hummus e croissant.

Nel World Vegan Day (1 novembre) Deliveroo è a fianco dell’associazione Essere Animali nella sensibilizzazione sui benefici di uno stile alimentare plant based. Secondo le stime di Essere Animali, un giorno interamente vegano nel mondo genererebbe un risparmio di 22 milioni di tonnellate di CO2, più delle emissioni annuali della Bolivia, e di 6,5 miliardi di metri cubi di acqua, pari a quella necessaria per riempire 2.600 piscine olimpioniche. Dati che sottolineano ulteriormente come quello veg sia uno stile alimentare non solo salutare, ma anche sostenibile e a basso impatto ambientale. Chi sono le città più veg-oriented in Italia? Nella classifica di Deliveroo, calcolata considerando gli ordini di specialità vegane sul totale, in testa si posiziona Merano, seguita da Castelletto Ticino e Lecco. Al quarto posto, Livorno, davanti a Verona. Seguono Ancona, Lugo di Romagna , Desenzano del Garda, Lodi e Frosinone. I ristoranti più amati che offrono specialità veg a domicilio sono Poke House, I Love Poke, Gelateria Romana, Flower Burger, Billy Tacos, Artico Gelateria, Old Wild West, Roadhouse, Avo Brothers e Gelateria Peter Pan.

