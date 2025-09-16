Il Trentodoc sul tetto del mondo, e Ferrari Trento ancora n. 1, al “mondiale degli spumanti”

Ancora una volta il Trentodoc - territorio delle celebri “bollicine di montagna” che nascono alle pendici delle Dolomiti Patrimonio Unesco - sul tetto del mondo nel “mondiale degli spumanti”, con 35 ori e 62 argenti, mai così tanti, grazie soprattutto alla sua griffe più affermata, Ferrari Trento, del Gruppo Lunelli, che con 13 ori (anche questo un record) si conferma per la quinta volta consecutiva (e l’ottava in totale, su 12 edizioni) “Sparkling Wine Producer of the Year”: è il verdetto della “The Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2025, il più autorevole concorso mondiale dedicato alle bollicine, fondato da Tom Stevenson, uno dei massimi esperti mondiali di bollicine e autore della “Christie’s World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine”. Per il Trentodoc, sugli scudi, anche Rotari, la casa spumantiera del gruppo Mezzacorona, con ben 7 etichette. Ma quella dell’Italia delle bollicine è una crescita qualitativa diffusa, e se non mancano ori per produttori di denominazioni come Asti, Alta Langa, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, Lambrusco e Oltrepò Pavese (passando per la Sicilia, dove spicca la cantina specializzata Milazzo, con 9 ori), tra i territori emerge anche la Franciacorta, con ben 24 ori e tante cantine pluripremiate, da Freccia Nera (con 5 ori) a Berlucchi (4), a Cà del Bosco (3), per fermarci a quelle da tre riconoscimenti in su. Delle oltre 1.000 etichette provenienti da 23 Paesi, 93 medaglie d’oro e 174 medaglie d’argento sono state assegnate all’Italia, che si conferma la nazione più premiata, davanti a Francia, Australia e Regno Unito.

Con il Trentodoc, dunque, ancora una volta, al vertice, con la notizia che arriva, peraltro, a pochi giorni dal “Trentodoc Festival” 2025, la kermesse promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e organizzata dall’Istituto Trento Doc insieme a Trentino Marketing, con la collaborazione del “Corriere della Sera”, di scena a Trento dal 26 al 28 settembre. “Questo traguardo straordinario testimonia la posizione di Trentodoc come eccellenza, in una competizione che coinvolge le più importanti categorie e realtà spumantistiche a livello globale. Il successo raggiunto, conferma l’incredibile percorso di crescita intrapreso e il valore qualitativo delle nostre bollicine di montagna, così profondamente legate al territorio; così come l’impegno di ogni singola casa spumantistica associata all’Istituto verso la qualità. È un onore per noi essere premiati da Tom Stevenson, che ringrazio, insieme al suo team di degustatori”, commenta Stefano Fambri, presidente Istituto Trentodoc.

“Con un numero record di 35 medaglie d’oro e 62 d’argento, Trentodoc ha dimostrato, ancora una volta - ha aggiunto Tom Stevenson - quanto è speciale il suo terroir. I vigneti del Trentodoc si trovano in un ambiente dove si crea un equilibrio particolare che permette di ottenere una qualità straordinaria per i vini spumanti. Un gruppo di appena 69 produttori, 69 case spumantistiche eccezionalmente appassionate, impegnate in una vera e propria missione: creare i migliori vini possibili, che si tratti di piccole cantine arroccate sui fianchi della valle o di una delle migliori cooperative di spumante al mondo o dell’unico produttore otto volte vincitore del titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year””. Che è Ferrari Trento, appunto, con Stevenson che commenta: “cosa posso aggiungere su Ferrari Trento che non sia già stato detto? Se fosse possibile prendere l’etica, l’arte e la dedizione del suo straordinario team e trasferirle insieme alla cantina e all’identità dei suoi vigneti, in qualsiasi angolo del mondo, continuerebbero a distinguersi, eccellendo ovunque. È per questo che Ferrari Trento è “Sparkling Wine Producer of the Year” per il quinto anno consecutivo e, incredibilmente, per otto volte nei dodici anni di esistenza di “Champagne & Sparkling Wine World Championships””.

“Questo premio - afferma Matteo Lunelli, presidente e ceo Ferrari Trento - è il frutto del lavoro, del talento e della passione di tutto il nostro team e racconta, più di ogni parola, la vocazione del Trentino a creare bollicine capaci di emozionare il mondo. Sono particolarmente lieto che sia stata valorizzata la versatilità del nostro territorio e dei nostri enologi, capaci di esprimere ai massimi livelli sia i non millesimati, sia le grandi Riserve che, nei lunghi anni di affinamento, anche oltre 20, acquisiscono grande complessità senza perdere finezza, freschezza ed eleganza”.

Il 30 ottobre si terrà a Londra la cerimonia ufficiale, in cui verranno svelati i Premi Speciali.

Focus - Le medaglie d’oro dell’Italia alla “Champagne & Sparkling Wine World Championships” 2025

Altemasi

Altemasi 2020 Blanc de Noirs Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 5g RS)

Altemasi 2021 Millesimato Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Arione

Arione NV Dolce, Asti Docg, Piedmont, Italy (75cl, 7.5%) 100% Muscat (White, 85g RS)

Ballancin

Ballancin 2023 Brut, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11%) 100% Glera (White, 10g RS)

Berlucchi Guido & C.

Berlucchi Guido & C. 2017 Berlucchi ’61 Nature Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS)

Berlucchi Guido & C. NV Berlucchi ’61 Extra Brut Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 5g RS)

Berlucchi Guido & C. NV Berlucchi ’61 Satèn Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4.5g RS)

Berlucchi Guido & C. Spa 2018 Berlucchi ’61 Nature, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS)

BiancaVigna

BiancaVigna 2024 Extra Dry, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 90% Glera, 10% Chardonnay (White, 16g RS)

Ca’del Bosco

Ca’ del Bosco 2016 Annamaria Clementi Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 13%) 83% Chardonnay, 15% Pinot Noir, 2% Pinot Blanc (White, 1.4g RS)

Ca’ del Bosco 2020 Vintage Collection Extra Brut Magnum,Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 68% Chardonnay, 29% Pinot Noir, 3% Pinot Blanc (White, 2.6g RS)

Ca’ del Bosco NV Cuvée Prestige Rosé Edizione 46 Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 1.4g RS)

Calatroni Vini

Calatroni Vini 2019 Riva Rinetti, Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg , Oltrepò Pavese , Italy (75cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 2g RS)

Cantina Michele Sartori

Cantina Michele Sartori 2021 Extra Brut, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 2g RS)

Cantina Montelliana

Cantina Montelliana e dei Colli Asolani NV 57 Extra Dry, Asolo Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11%) 85% Glera, 15% varietà complementari autorizzate (White, 14.8g RS)

Cantina Sociale di Avio

Cantina Sociale di Avio NV Sarnis Brut Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.2g RS)

Cantina Sociale di Trento

Cantina Sociale di Trento NV 601, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (Rosé, 5g RS)

Cantine Ceci

Cantine Ceci NV Otello Ceci 1813 Nero di Lambrusco, Lambrusco Emilia IGT, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%) 100% Lambrusco (Red, 28g RS)

Cantine Lombardini

Cantine Lombardini 2024 1925, Reggiano Lambrusco DOC, Emilia Romagna, Italy (75cl, 11.5%) 100% Lambrusco Salamino (Red, 38g RS)

Cantine Lombardini NV Lombardini, Reggiano Lambrusco DOC, Emilia Romagna, Italy (75cl, 11.8%) 100% Lambrusco Salamino (Red, 7g RS)

Castel Faglia

Castel Faglia 2019 Cuvée Monogram Brut Millesimato, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 4g RS)

Col Vetoraz

Col Vetoraz 2024 Coste di Levante, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 8g RS)

Colombo

Colombo 2021 Blanc de Noir, Alta Langa Docg, Piedmont, Italy (75cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 7g RS)

Coppo

Coppo 2021 Brut, Alta Langa Docg, Piedmont, Italy (75cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (White, 5g RS)

Corte Manzini

Corte Manzini NV Amabile, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, Emilia Romagna, Italy (75cl, 9%) 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro (Red, 45g RS)

Cuvage

Cuvage 2020 Brut, Alta Langa Docg, Piedmont, Italy (75cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (White, 6g RS)

Cuvage 2020 Brut Magnum, Alta Langa Docg, Piedmont, Italy (150cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (White, 6g RS)

Daffara & Grasso

Daffara & Grasso 2024 Chiaro di Luna, Asti Docg, Piedmont, Italy (75cl, 5%) 100% Muscat (White, 100g RS)

Derbusco Cives

Derbusco Cives 2016 Épique, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 1.5g RS)

Di Sipio

Di Sipio NV Brut Rosé, Abruzzo, Italy (75cl, 13%) 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 7g RS)

Dubl

Dubl NV Edition VI Magnum, VSQ, Campania, Italy (150cl, 12.5%) 100% Greco (White, 4g RS)

Endrizzi

Endrizzi 2021 Brut Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari Trento

Ferrari Trento 2000 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari Trento 2001 Ferrari Perlé Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

Ferrari Trento 2002 Giulio Ferrari Edizione Limitata Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 2g RS)

Ferrari Trento 2004 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Ferrari Trento 2006 Giulio Ferrari Edizione Limitata Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4g RS)

Ferrari Trento 2006 Riserva Lunelli Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 2g RS)

Ferrari Trento 2017 Perlé Rosé Riserva Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

Ferrari Trento 2018 Perlé Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari Trento 2019 Perlé, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4g RS)

Ferrari Trento NV Brut, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.4%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Ferrari Trento NV Brut Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari Trento NV Maximum Rosé, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 5g RS)

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Edmund Mach 2020 Nuar, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13%) 100% Pinot Noir (White, 2.9g RS)

Fontanafredda

Fontanafredda 2014 Vigna Gatinera Riserva 108 Mesi [FR], Alta Langa Docg, Piedmont, Italy (75cl, 12%) 100% Pinot Noir (White, 5g RS)

Freccianera Fratelli Berlucchi

Freccianera Fratelli Berlucchi 2015 Casa delle Colonne Brut, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 13%) 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 4g RS)

Freccianera Fratelli Berlucchi 2018 Freccianera Brut Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 60% Chardonnay, 30% Pinot Blanc, 10% Pinot Noir (White, 5g RS)

Freccianera Fratelli Berlucchi 2020 Freccianera Nature Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 1.5g RS)

Freccianera Fratelli Berlucchi 2021 Freccianera Extra Brut, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Pinot Blanc (White, 3.5g RS)

Freccianera Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Blanc de Blancs Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Kettmeir

Kettmeir 2018 Pas Dosé Magnum, Alto Adige Docg, Trento-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 0g RS)

Kettmeir 2020 Athesis Rosé Magnum, Alto Adige Docg, Trento-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 56% Pinot Noir, 44% Chardonnay (Rosé, 4.5g RS)

Kettmeir 2021 Athesis Brut Magnum, Alto Adige Docg, Trento-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 49% Pinot Blanc, 42% Chardonnay, 9% Pinot Noir (White, 5.5g RS)

La Gioiosa

La Gioiosa 2024 Brut, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11%) 100% Glera (White, 12g RS)

Lantieri

Lantieri NV Brut, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Blanc (White, 5.5g RS)

Lantieri NV Brut Magnum, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Blanc (White, 5.5g RS)

Letrari

Letrari 2010 976 Riserva del Fondatore Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 4g RS)

Lo Sparviere

Lo Sparviere 2015 Dosaggio Zero Riserva, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 0g RS)

Lo Sparviere 2015 Extra Brut Millesimato Sylvò, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Majolini

Majolini NV Satèn, Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3.5g RS)

Maso Martis

Maso Martis 2011 Madame Martis Magnum, Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%) 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 5g RS)

Matteo Soria

Matteo Soria NV Dolce, Asti Docg, Piedmont, Italy (75cl, 7%) 100% Muscat (White, 100g RS)

Milazzo

Milazzo 2017 Federico II Camopobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo 2017 Federico II Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo NV Nature Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Milazzo NV Riserva V38AG - V1 Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS)

Milazzo NV Riserva V38AG Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Inzolia (White, 6g RS)

Milazzo NV Terre della Baronia Gran Cuvée Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo NV Terre della Baronia Gran Cuvée - V1 Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo NV Terre della Baronia Gran Cuvée - V1 Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Milazzo NV Terre della Baronia Gran Cuvée Magnum Campobello di Licata - Agrigento, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Montelvini

Montelvini NV Collezione Serenitatis Extra Dry Asolo Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 15g RS)

Monzio Compagnoni

Monzio Compagnoni NV Cuvée alla Moda Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (75cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 4g RS)

Monzio Compagnoni NV Cuvée alla Moda Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 4g RS)

Muratori

Muratori 2020 Mille Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

Revì

Revì 2018 Brut Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (Jeroboam, 12.5%) 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 6g RS)

Revì 2020 Brut Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 6g RS)

Revì 2021 Rosé Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 8g RS)

Rotari

Rotari 2019 AlpeRegis Brut Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7.7g RS)

Rotari 2019 Alperegis Rosé Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.6%) 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.7g RS)

Rotari 2019 Alperegis Rosé Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 8g RS)

Rotari 2019 Brut Riserva Magnum Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.7%) 100% Chardonnay (White, 7.1g RS)

Rotari 2020 Brut Riserva Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.8%) 100% Chardonnay (White, 7g RS)

Rotari NV Brut Arte Italiana Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

Rotari NV Cuvée 28 Rosé Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.8g RS)

Tenuta Gottardi

Tenuta Gottardi 2017 Posad’Or Riserva Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.4%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 4.5g RS)

Tenute Vidi

Tenute Vidi 2016 Brut Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.3%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Terre d’Aenòr

Terre d’Aenòr NV Brut Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 5.5g RS)

Terre d’Aenòr NV Satèn Ricciolina Magnum Franciacorta Docg, Lombardia, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

Valdo

Valdo NV Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 11g RS)

Villa Corniole

Villa Corniole 2018 Salisa Zero Riserva Trentodoc, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 0g RS)

