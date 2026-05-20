Lo Champagne ispira una performance di Tilda Swinton al Museo Guggenheim di Bilbao

“Con la performance, ci piace creare uno spazio libero in cui possa accadere qualcosa di autentico e originale, qualcosa che diventi un’esperienza condivisa in tempo reale. Un grande Champagne ha molto in comune con questa idea. Entrambi affondano le radici nello spazio e nella presenza autentica, non nella rappresentazione o nell’interpretazione”. Parola di Tilda Swinton, la grande attrice britannica Premio Oscar che, accogliendo l’invito di Dom Pérignon a creare qualcosa insieme, è protagonista di “House of Gestures”, un’originale performance ideata da Olivier Saillard, curatore e performer, ispirata alle bollicine francesi, concepita attorno al gesto, alla presenza e alla trasformazione ed eseguita nel contesto di una partnership senza precedenti tra la maison francese ed il Museo Guggenheim di Bilbao, il cui Atrio, firmato dall’archistar Frank O. Gehry, farà da sfondo alle rappresentazioni aperte al pubblico (5-6 giugno). Dom Pérignon scrive, così, un nuovo capitolo di “Creation is an eternal journey” e del suo impegno verso la creazione, che ha già coinvolto nomi iconici della cultura pop, dallo stilista Karl Lagerfeld al regista David Lynch, dalla popstar Lenny Kravitz all’artista Takashi Murakami, ed il mondo dello Champagne arricchisce la sua prestigiosa lista di importanti “collabs” che vanno oltre il vino.

Una performance ispirata al profondo legame di Dom Pérignon con il “luogo”, in dialogo con lo Chef de Cave Vincent Chaperon, per il quale “un grande vino è il luogo dell’anima, è sia paesaggio che ritratto”, e perché il mito della storica maison francese nasce in un’abbazia benedettina fondata nel VII secolo, nel villaggio di Hautvillers, considerato la “culla” dello Champagne. Ed anche ciascuno dei Millesimati di Dom Pérignon è un assemblaggio di centinaia di “luoghi” del vigneto: “Côte à bras”, “Chant de Linotte” e “Prières”, sono solo alcuni dei nomi che indicano i paesaggi delle colline della Champagne (raccontate da WineNews, in un reportage nella regione francese).

Come in molti suoi lavori precedenti, Tilda Swinton è affiancata da Olivier Saillard, che concepisce la performance originale “House of Gestures”, permettendo al pubblico di viaggiare attraverso lo spazio e il tempo per liberare le emozioni. Il linguaggio scenico di Swinton si dispiega attraverso gesti ritmici che agiscono come una forma di scrittura, capace di dare un senso alla scena attraverso l’azione. Davanti agli occhi dello spettatore, lo spazio inanimato del palcoscenico diventa un “luogo” ed evoca situazioni e personaggi le cui storie - reali o immaginarie - prendono vita attraverso gli abiti che l’artista indossa e cambia in tempo reale. E così come nel rituale della degustazione, ogni atto di creazione sprigiona un bagliore profondamente umano, un mistero che risuona attraverso emozioni, ricordi, esperienze e impressioni sensoriali.

Copyright © 2000/2026