Iswc 2026, l’Italia trainata da Amarone, Valpolicella Ripasso e Prosecco conquista 14 medaglie d’oro

Dall’Amarone Tesco Finest 2022 di Cantina Valpantena, all’Amarone della Valpolicella Classico 2022 di Scriani, dall’Amarone della Valpolicella Barriques 2019 e dal Valpolicella Ripasso Marogne Superiore 2023 di Zeni, al Valpolicella Ripasso Classico Superiore Montecorna 2023 di Farina, dal Prosecco Extra Dry Nv di Viticoltori Ponte, al Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Nv di Bellussi, ed al Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry Nv Il Vino Dei Poeti di Bottega, per il Veneto; dal Barolo Marchese Dalmasso 2021 di Mack & Schühle dal Piemonte, al Franciacorta Collection Satèn Brut Ardea 2019 di Centinari, dalla Lombardia, ed al Vin Santo del Chianti Riserva 2018 di Fattoria La Vialla, dalla Toscana; e, ancora, dall’Etna Gocce di Lava 2020 di Cantine La Contea dalla Sicilia, alla Vernaccia di Oristano Riserva 2002 di Silvio Carta, ed al Vermentino di Gallura Maìa 2024 di Siddùra dalla Sardegna. Ecco l’Italia del vino ai vertici - con 459 riconoscimenti complessivi (dei quali queste sono le 14 medaglie d’oro), seconda solo alla Francia con 649 anche se i maggiori “ori” hanno visto in testa la Spagna con 21 - nell’“International Wine & Spirit Competition” (Iswc), la competizione enologica internazionale creata nel 1969 dall’enologo Anton Massel, che ha svelato i risultati del suo “Wine Judging” 2026, con il Belpaese sugli scudi grazie, soprattutto, alle ottime performance del Veneto che si è contraddistinto per i suoi Amarone e Valpolicella Ripasso.

In totale, sono stati 8.000 i vini provenienti da 39 Paesi assaggiati alla cieca da 130 professionisti del settore del Regno Unito tra acquirenti, importatori, esperti del comparto beverage, sommelier e comunicatori supervisionati a loro volta da un Comitato di Valutazione composto dai Master Of Wine Alex Hunt, Alistair Cooper, Dirceu Vianna Junior, Essi Avellan, John Hoskins, Mick O’Connell, Sarah Abbott e Victoria Mason. E tra i quali, solo l’1,6% ha ottenuto una medaglia d’oro (il 13,4% l’argento e il 25,8% il bronzo).

Tra gli altri Paesi in gara la Cina è emersa come una delle sorprese della competizione: 7 medaglie d’oro, 24 argenti e 43 bronzi, sottolineando la sua rapida evoluzione come regione vinicola emergente. Tra le regioni con le migliori performance in generale, da segnalare anche l’Australia del Sud, Marlborough in Nuova Zelanda, la Champagne in Francia e la Rioja in Spagna, ma anche lo spumante inglese che sta proseguendo con la sua ascesa forte della conquista di 65 medaglie, di cui 4 d’oro. Positivi anche i risultati dei vini liquorosi insigniti di oltre 80 medaglie, di cui 17 d’oro, con il Madera e il Porto al top con rispettivamente 5 e 8 Gold Medal.

Focus - “International Wine & Spirit Competition” 2026: le 14 medaglie d’oro dell’Italia

Amarone della Valpolicella Classico 2022 di Scriani (Veneto)

Amarone della Valpolicella Tesco Finest 2022 di Cantina Valpantena (Veneto)

Amarone Della Valpolicella Barriques 2019 di Zeni 1870 (Veneto)

Valpolicella Ripasso Marogne Superiore 2023 di Zeni 1870 (Veneto)

Valpolicella Ripasso Classico Superiore Montecorna 2023 di Farina (Veneto)

Prosecco Extra Dry Nv di Viticoltori Ponte Cantina Trevigiana (Veneto)

Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry Nv di Bellussi Spumanti (Veneto)

Prosecco Valdobbiadene Superiore Di Cartizze Dry Nv Il Vino dei Poeti di Bottega (Veneto)

Barolo Marchese Dalmasso 2021 di Mack & Schühle (Piemonte)

Franciacorta Collection Satèn Brut Ardea 2019 di Centinari (Lombardia)

Vin Santo del Chianti Riserva 2018 di Fattoria La Vialla (Toscana)

Etna Gocce di Lava 2020 di Cantine La Contea (Sicilia)

Vernaccia di Oristano Riserva 2002 di Silvio Carta (Sardegna)

Vermentino di Gallura Maìa 2024 di Siddùra (Sardegna)

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