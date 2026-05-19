Guida Michelin, ecco le “Mindful Voices”: chef, albergatori e produttori di vino d’ispirazione

Arrivano le “Mindful Voices”, nuovo progetto editoriale che “metterà in evidenza le pratiche ispiratrici di chef, albergatori e produttori di vino desiderosi di contribuire allo sviluppo responsabile delle loro filiere”, e si fermano, allo stesso tempo, le “Stelle Verdi”, il riconoscimento nato solo pochi anni fa per celebrare i ristoranti particolarmente virtuosi sul tema della sostenibilità. Ad annunciare le novità, la stessa Guida Michelin. Che, “forte delle sue competenze nel mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del vino”, lancia “una piattaforma editoriale dedicata alle personalità capaci di creare ispirazione in questi tre universi. “Mindful Voices” sarà introdotta progressivamente su scala mondiale. Parallelamente, la Stella Verde, finora limitata alla gastronomia, verrà interrotta”, spiegano dalla Michelin, sottolineando che la prima tappa del lancio di “Mindful Voices” si terrà il 1 giugno 2026 nella cerimonia dedicata ai Paesi Nordici.

“Mindful Voices” darà voce “a tutti coloro che stanno riscrivendo le regole nei rispettivi settori. Questo nuovo approccio nasce direttamente da ciò che i nostri team di ispettori vivono sul campo: incontri ed esperienze che contribuiscono a trasformare le pratiche e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide del futuro, che meritano di essere condivisi. Restando fedele alla propria identità e ai propri valori, la Guida Michelin amplificherà e darà piena risonanza a queste voci provenienti dai mondi della gastronomia, dell’ospitalità e del vino, affinché possano essere ascoltate ovunque”, ha spiegato Gwendal Poullennec, direttore internazionale Guida Michelin.

I nuovi contenuti di “Mindful Voices”, racconteranno, su scala globale, non i luoghi, ma le persone che li incarnano; coloro che innovano e danno vita a nuove iniziative capaci di ispirare, spiega ancora la Michelin. Il progetto sarà lanciato su tutte le piattaforme della Guida digitali (web, app, social media) e cartacee, “attraverso i ritratti di donne e uomini del mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del vino”, partendo “dalla gastronomia - cuore dell’expertise della Guida Michelin - per poi estendersi all’ospitalità e, infine, al mondo del vino”.

Copyright © 2000/2026