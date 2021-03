Il Vermouth di Torino tra bilancio produttivo, nuovo logo e difesa del marchio in tutto il mondo

Il Vermouth di Torino saluta il 2020 con un rallentamento, del tutto previsto, nel suo processo di crescita causato dalla diffusione della pandemia globale che ha comportato una flessione del 17% dei volumi di produzione rispetto al 2019, da 4,5 a 4 milioni di bottiglie prodotte. Una flessione dovuta allo stop del settore Horeca, canale i elezione del Vermouth di Torino, con barman e bartender, i principali partner e ambasciatori del prodotto, che hanno vissuto un anno terribile. Ci si aspetta, tuttavia, che il buon slancio di crescita che il Vermouth di Torino ha visto negli ultimi anni, possa riprendersi e continuare al più presto, in presenza di una generale ripartenza economica con la riapertura completa delle attività. Anche sulle ali del nuovo logo, caratterizzato dall’elemento distintivo della “V” di Vermouth di Torino e dalla foglia di Artemisia. Vengono riportate le due denominazioni usate nella storia e previste dalla legge: sia il più francese “Vermouth”, sia il piemontesizzato “Vermut”, diventato celebre in tutto il mondo, a partire dalle sue origini piemontesi.

Un passo importante, cui il Consorzio guidato da Roberto Bava ha fatto seguire il deposito del marchio Vermouth di Torino/Vermut di Torino in Italia, Unione Europea, Regno Unito e Usa, coerentemente con l’impegno di promuovere e difendere il nome dell’Indicazione Geografica non solo in Europa, ma in tutto il mondo. La “V” di Vermouth di Torino - con il simbolo dell’Artemisia - sarà quindi destinata a contraddistinguere la conformità dei prodotti a un disciplinare regolato dalla legge europea per i produttori iscritti al Consorzio. Il percorso condurrà ora a nuovi programmi di promozione e tutela in uno sforzo collettivo dei produttori storici e nuovi che stanno lavorando ad un importante programma per i prossimi anni.

Il panorama di incertezza di oggi non permette di programmare con sicurezza i grandi eventi nazionali ed internazionali del settore, tuttavia il Consorzio sta lavorando all’organizzazione di programmi culturali e didattici da mettere in scena nel 2021. In modo particolare, quest’anno si festeggerà il trentennale dell’Indicazione Geografica. È il 14 giugno 1991 la data di pubblicazione del Regolamento che designava il riconoscimento ufficiale del “Vermouth di Torino” come denominazione geografica protetta dall’Unione Europea. Un momento che verrà celebrato, il 14 giugno 2021, con la “Grande Conferenza Stampa del Vermouth di Torino”, con una degustazione dedicata alla stampa specializzata, di scena a Milano.

