Il vigneto del Rosso di Montalcino diventa più grande aggiungendo fino a 352 ettari in più

Si apre una nuova pagina per il Rosso di Montalcino che è pronto a crescere dal punto di vista della produzione con il via libera, ottenuto dalla Regione Toscana, all’aumento del vigneto, come scritto già da WineNews. Adesso arriva l’ufficialità, il vigneto della Doc (attualmente di 519,7 ettari) potrà essere incrementato significativamente e questo grazie all’assegnazione, a 271 aziende, di 352 ettari di superficie destinati alla Doc di Montalcino.

L’ampliamento, fa sapere il Consorzio del Brunello, non comporterà l’impianto di nuove vigne in quanto gli ettari aggiuntivi rivendicabili sono già parte delle mappe del territorio come quota di vigneti coltivati a Sangiovese, ma non ancora compresi negli albi contingentati. “L’iniziativa del Consorzio - ha detto il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci - ha trovato piena rispondenza da parte delle imprese del vino e una pronta presa in carico dalla Regione che ringraziamo. Da oggi la nostra denominazione del Rosso di Montalcino sarà più forte e in grado di rispondere alla domanda sui diversi mercati”.

