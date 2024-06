Rosso di Montalcino, il vigneto si allarga e potrà essere incrementato del 60%

Il Rosso di Montalcino è pronto a crescere dal punto di vista della produzione con il via libera all’aumento del vigneto. Lo ha deliberato la Regione Toscana che ratifica formalmente l’ampliamento della superficie rivendicabile per la Denominazione, approvato dall’assemblea dei soci del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino nel dicembre 2023. Il vigneto della Doc (attualmente di 519,7 ettari) potrà essere incrementato fino a 364 ettari (+60%).

L’ampliamento, inoltre, spiega una nota del Consorzio, “non comporterà l’impianto di nuove vigne: gli ettari aggiuntivi rivendicabili fanno infatti già parte delle mappe del territorio come quota di vigneti coltivati a Sangiovese, ma liberi da albi contingentati. In termini di bottiglie, la produzione potenziale aggiuntiva del Rosso sarà di poco superiore ai 3 milioni che si andranno a sommare alla media attuale attorno ai 3,6 milioni di pezzi l’anno”. “La delibera della Regione arriva proprio in occasione dei quarant’anni del riconoscimento della Doc al Rosso di Montalcino (con la vendemmia 1984, ndr). I nostri produttori potranno così ufficialmente ampliare la propria produzione così da rispondere alla crescente richiesta di mercato, anche internazionale - ha dichiarato il presidente del Consorzio del Brunello, Fabrizio Bindocci - infatti, il Rosso è un prodotto versatile, di pronta beva che però si presta bene anche all’invecchiamento. Un vino in cui i vignaioli hanno sempre creduto e che ora sta ottenendo il giusto riconoscimento anche da buyer e consumatori”.

