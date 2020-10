Il vino a sostegno della ristorazione: l’iniziativa di Castelli del Grevepesa, nel Chianti Classico

Può una bottiglia di vino in omaggio per chi va al ristorante, aiutare la ristorazione a contenere l’impatto della Pandemia, incentivando i clienti ad andare a pranzo o a cena fuori? Di certo non basterà, ma magari è un piccolo incentivo, ed è comunque l’iniziativa messa in campo da “Castelli di Grevepesa”, cooperativa storica e più grande in terra di Chianti Classico (con oltre 120 soci conferitori”), che, con il progetto “A cena con Castelli del Grevepesa”, cerca di supportare la ristorazione del territorio, donando appunto una bottiglia di vino, attraverso la compilazione di un form che darà accesso ad un voucher apposito, a chi sceglierà di andare a cena nei ristoranti aderenti, in una lista in continuo aggiornamenti, con locali che vanno da Firenze a San Casciano Val di Pesa, da Scarperia a Greve in Chianti.

