Il vino ai tempi del Covid, arriva una guida al “digital wine marketing”, dai social all’e-commerce

Lo spostamento verso il digitale delle abitudini di lavoro e di consumo in seguito alla pandemia, è evidente, e lo è anche per il mondo del vino. Difficile dire se e quando recupereremo pienamente lo stile di vita “offline” a cui eravamo abituati, ma di certo ormai non sembra possibile ignorare il valore del digitale per la promozione e la vendita dei vini di qualità e delle esperienze enoturistiche. Le “istruzioni per l’uso”, dai website aziendali ai social, dal content marketing alla brand identity, dall’influencer marketing alla formazione, dalle sponsorizzazioni all’e-commerce, dagli eventi al turismo del vino, sono contenute in “Digital Wine Marketing: guida alla promozione online del vino e dell’enoturismo”, nuovo volume per Hoepli di Susana Alonso, consulente marketing con un’esperienza decennale nel mondo del vino (con prefazione di Riccardo Scandellari, figura di primo piano del marketing digitale in Italia).

Il volume (Hoepli Edizioni, gennaio 2021, pp. 279, prezzo di copertina 26,90 euro) che fa parte della collana Digital Marketing Turismo, curata da Nicoletta Polliotto, è un manuale teorico-pratico agile e aggiornato per lo sviluppo di moderne strategie di comunicazione e promozione del vino sul web. “Digital Wine Marketing” si distingue per l’approccio sistematico, la varietà dei temi, la completezza e la coerenza della presentazione, e i numerosi “tip” o consigli pratici che l’autrice dà a chi voglia occuparsi di marketing digitale del vino o sviluppare e gestire una “cantina digitale”. Con tanti esempi pratici di cantine italiane e internazionali che sono riuscite a sviluppare sul web strategie di comunicazione e marketing personali ed efficaci, e contribuiti (interviste o interventi diretti) di specialisti del settore.

Copyright © 2000/2021