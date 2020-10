Il vino ai vertici dell’Ice: Josè Rallo (Donnafugata) nel cda dell’Agenzia per il commercio estero

Se il vino sarà tra i protagonisti delle attività del “Patto per l’Export”, che vedrà l’Ice tra i principali player, intanto il mondo della produzione enoica sale ai vertici dell’Agenzia che ha per obiettivo il sostegno delle imprese italiane nel mondo: Josè Rallo, alla guida insieme al fratello Antonio di Donnafugata, una delle cantine più prestigiose di Sicilia e d’Italia, è entrata a far parte del cda di Ice-Agenzia, su proposta del Ministro degli Affari Esteri Luigi di Maio. Così si legge sul sito del Governo, con la nomina della produttrice siciliana accompagnata da quelle di Barbara Beltrame Giacomelo, ai vertici del gruppo Beltrame, tra i big della siderurgia italiana, Daniele Vaccarino, presidente Cna (Confederazione Nazionale Artigianato) e Ivano Vacondio, presidente Federalimentare.

“L’Italia deve guardare con fiducia al commercio estero e puntare a giocare un ruolo di primo piano anche in questa fase così complessa e delicata della pandemia e delle relazioni commerciali a livello internazionale - ha commentato Josè Rallo - il Paese deve fare squadra per dare nuovi strumenti ed occasioni di sviluppo alla internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo. Il nostro Made in Italy è fatto di saperi e territori che danno vita a produzioni di qualità, uniche e sostenibili come quelle dell’agricoltura e della filiera agroalimentare da cui provengo. Sono questi gli asset strategici del nostro export e dell’immagine dell’Italia nel mondo il cui straordinario potenziale l’Ice è chiamata a promuovere”.

Laureata in Economia e Commercio (con il massimo dei voti alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa), José Rallo ha diversi incarichi: prima donna membro del CdA del Banco di Sicilia su nomina di Unicredit e Presidente del Comitato Territoriale Sicilia, si è impegnata sui temi dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, e della valorizzazione dei territori. E’ membro delle Donne del Vino, consigliere di Assovini, l’associazione delle principali aziende del vino di qualità della Sicilia. Nel 2009 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

