Il vino contro la violenza sulle donne, è un rosato con speciale wine bag a sostegno delle vittime

Prodotte con eccedenze di produzione delle grandi aziende tessili italiane, promuovendo così un’economia circolare che limita lo spreco di pregiate materie prime, sono realizzate da persone in condizioni di fragilità ed il ricavato della loro vendita servirà a sostenere chi si trova nella stessa difficile situazione, come le donne vittime di violenza. Per l’8 marzo, Festa della Donna, la cantina MonteZovo, una delle perle della Valpolicella, lancia una speciale wine bag, in edizione limitata, per il Phasianus Corvina Verona Rosato Igt, realizzata da Progetto Quid, impresa sociale con sede a Verona, che offre opportunità di crescita lavorativa a persone in difficoltà, con una particolare attenzione alle donne in situazioni di svantaggio, creando capi di abbigliamento e accessori moda di ottima qualità. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a P.e.t.r.a., centro antiviolenza del Comune di Verona, che offre gratuitamente i propri servizi - sostegno psicologico e sociale, consulenza legale, accoglienza presso strutture convenzionate e gruppi di auto mutuo aiuto - a donne, ma anche uomini, vittime di violenza.

Un’iniziativa che, spiega la famiglia Cottini, proprietaria della cantina, “è espressione concreta della filosofia di sostenibilità a tutto tondo di MonteZovo, che si traduce in impegno a favore dell’ambiente in vigna e in cantina, ma anche in attività di responsabilità sociale con ricadute positive sul territorio, sull’economia e sulle persone”. MonteZovo ha acquistato da “Progetto Quid” 300 wine bag personalizzate in twill di cotone madras, con disegno a scacchi color vinaccia che richiama l’etichetta del Phasianus, che saranno in vendita nello shop online della cantina dal 1 al 31 marzo (al costo di 15,50 euro).

