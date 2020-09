Il vino di Sicilia e d’Italia saluta uno dei suoi grandi: ci ha lasciato Diego Planeta, uno dei patriarchi del rinascimento del vino siciliano, pioniere ed imprenditore coraggioso, in una Sicilia ben diversa da quella di grande fama enoica che conosciamo oggi.

“Una perdita incolmabile, non solo per il mondo del vino italiano, ma per tutti coloro che credono nella forza e nel coraggio di impresa. Un amico e un vero signore, oltre ad essere stato un autentico pioniere del processo di rinnovamento della viticoltura siciliana. Addio Diego, mi mancheranno tanto le tue indicazioni, osservazioni e critiche”, è il saluto e ricordo del direttore WineNews, Alessandro Regoli.

A ricordare una delle figure che più hanno inciso sul vino siciliano ed italiano, soprattutto negli anni Novanta del Novecento, anche Confagricoltura, organizzazione agricola in cui ha vissuto un ruolo da protagonista. “Oltre ad aver ricoperto incarichi di prestigio in ambito vitivinicolo - ha detto il presidente Massimiliano Giansanti - ha speso la sua vita a diffondere la cultura del territorio e della collettività, anche nei momenti più difficili. Da quando nel 1972 venne eletto presidente della cantina sociale Settesoli, a Menfi, con l’obiettivo convinto di far crescere, insieme alla sua azienda, tutte le piccole realtà vinicole della zona. Un obiettivo che Diego Planeta ha perseguito in tutto il suo percorso imprenditoriale, con battaglie personali e sindacali in Confagricoltura, che hanno portato allo sviluppo e alla diversificazione delle aziende di famiglia, in cui ha voluto da sempre coinvolgere figli e nipoti, che da oggi continueranno con convinzione a diffondere il suo messaggio”.

Nato a Palermo il 2 febbraio 1942, Diego Planeta comincia a lavorare presto, a 18 anni. Nel 1967, costituisce a Vittoria, la SIS, società per azioni che opera nel campo dei servizi per l’agricoltura, oggi presente nell’intero territorio nazionale. Successivamente stabilisce il suo “quartier generale” a Menfi, di cui, dal 2012, è cittadino onorario. Qui ha condotto le aziende agricole della famiglia, e il progetto di Cantine Settesoli (di cui è stato presidente dal 1972 al 2011), oggi la più grande cantina cooperativa europea. Dal 1985 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, dove è stato protagonista del rinnovamento e della qualificazione del vino siciliano, avvalendosi di prestigiose consulenze a partire da quella di Giacomo Tachis. Dal 1987 è componente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. Per il contribuito al processo di internazionalizzazione della Sicilia enoica, nel 2003 ha vinto il Premio Florio. Nel 2004, è nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e riceve la laurea ad honorem, in Scienze e Tecnologie Agrarie dall’Università di Palermo. Nel 2008 è nominato presidente di Assovini Sicilia, carica mantenuta fino al 2011.

In un ciclo di attività così ricco e proficuo occupa un posto privilegiato, evidentemente per motivi che oltrepassano il puro lavoro, l’azienda di Menfi. Nata agli inizi degli anni Novanta ed oggi affidata alla figlia di Diego Planeta, Francesca, e ai nipoti Alessio e Santi, a cui va l’abbraccio di tutta la redazione di WineNews, oggi Planeta si estende su 400 ettari con cinque cantine in cinque particolari terroir dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo.

Una delle realtà più importanti del vino di Sicilia e d’Italia, oggi un fiore all’occhiello della viticoltura di tutto il Belpaese, il cui seme, piantato da Diego, continuerà a fiorire e rifiorire nel lavoro quotidiano della tenuta, guidata da Francesca, Alessio e Santi Planeta.

