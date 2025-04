Il vino e cucina italiani scendono in campo in doppio agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis

Dai 10.000 ettari vitati del vitigno Moscato Bianco alle 21 superfici in terra rossa del Foro Italico. L’Asti Docg si prepara a scendere in campo per il quarto anno consecutivo in veste di Official Sparkling Wine agli Internazionali Bnl d’Italia, edizione n. 82, in programma a Roma da domani al 18 maggio. “La scelta di investire sul grande tennis abbinandolo alle bollicine del nostro territorio si sta rivelando sempre più vincente - ha commentato il presidente del Consorzio, Stefano Ricagno - essere ancora una volta il partner enoico dell’unico Atp Master 1000 che si gioca in Italia quest’anno ha un sapore particolarmente speciale visto il più che mai atteso ritorno in campo dell’idolo di casa Jannik Sinner e con un pubblico che, secondo gli organizzatori, con il rinnovato e ampliato Foro Italico potrebbe raggiungere la quota record di 400.000 spettatori paganti. L’appuntamento con l’élite tennistica mondiale proseguirà a novembre quando anche per il 2025 saremo Silver Partner delle Nitto Atp Finals di Torino”.

Ma non ci sarà solo vino, perché per il secondo anno consecutivo al Fan Village della Capitale ci sarà anche Eataly con la sua proposta di cibi e bevande: una dimostrazione di come, anche in occasione dei grandi eventi sportivi, il wine & food made in Italy scenda in campo in doppio, condividendo il ruolo di protagonisti per promuovere il modello qualitativo e salutare della tavola italiana, fondamentale anche nell’alimentazione sportiva.

E così lo Spaghetto Eataly, gli hamburger di carni selezionate, le pizze al tagliere e le insalate con verdure di stagione, con i tramezzini e torte salate, si accompagneranno alle bollicine dell’Asti Spumante e alla dolcezza del Moscato d’Asti, facendo da sfondo agli incontri dei campioni del tennis mondiale. C’è grande attesa per Sinner, n. 1 al mondo nella classifica Atp (la graduatoria mondiale dei tennisti professionisti stilata dall’Association of Tennis Professionals, ndr) che torna in campo dopo i tre mesi di squalifica per doping: mai era successo che a gareggiare nel torneo capitolino ci fosse anche un azzurro capace di guidare questa classifica e che punta alla conquista di un titolo che a Roma manca nella mani di un azzurro dal 1976, anno della vittoria di Adriano Panatta. Oltre a Sinner, altri sette gli italiani in tabellone, tra cui il Brand Ambassador dell’Asti Lorenzo Sonego, accanto a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, ai quali si aggiungeranno le wild card Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro. Tra le donne, nel tabellone principale Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, più le wild card assegnate a Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini. A dare battaglia tutti i migliori al mondo: da Zverev ad Alcaraz fino a Djokovic nel maschile, con Sabalenka, Swiatek e Pegula nel femminile.

