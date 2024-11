Il vino fuori dagli schemi: torna “La Terra Trema” al Leoncavallo (Milano, 29 novembre - 1 dicembre)

Uno sguardo critico e politico sulla gastronomia, l’agricoltura e la cultura materiale, per celebrare l’incontro dei molteplici volti e delle numerose voci della produzione agricola e vinicola italiana: a Milano, nello spazio autogestito Leoncavallo, torna “La Terra Trema” (29 novembre - 1 dicembre) un evento che si definisce “fiera feroce di vini, cibi, relazioni”, e che per tre giorni inanella degustazioni, assaggi, laboratori, menu a filiera diretta, concerti, dj set e soprattutto relazioni tra i produttori e i visitatori.

“L’agricoltura contadina, per come la conosciamo - spiegano gli organizzatori in una nota - rischia di estinguersi, sbranata viva da agroindustria e indotto che ne segue: agricoltura 4.0, cascine come fabbriche, trattori hi-tech, sensori in campo, software, algoritmi, intelligenza artificiale, droni, “agricoltura di precisione”, nuovi Ogm. L’agro-industria, su cibo e agricoltura, continua a generare false promesse, nuovi mostri, nuovi deserti per i propri interessi. Economie di monopoli, standardizzazione di semi e produzioni rischiano di mettere in mano a una manciata di aziende il controllo della quasi totalità dei mercati globali, così che possano decidere cosa dobbiamo seminare, come dobbiamo coltivare, cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo vivere. L’intelligenza artificiale, così brava a calcolare le connessioni, non ha però fatto ancora i conti con la nostra capacità di fare associazioni improbabili, con la nostra capacità relazionale. Capacità che dobbiamo salvaguardare con grande determinazione e impegno”.

