Il vino in campo per la salute femminile: Bosco del Merlo (Paladin) supporta “Treviso in Rosa”

Un legame radicato nel tempo quello che lega la cantina veneta Bosco del Merlo (Paladin) ai temi sociali e alla salute, in particolare delle donne: anche quest’anno la cantina è sponsor ufficiale della manifestazione sportiva “Treviso in Rosa” (7 maggio), una giornata tutta dedicata alla prevenzione dei tumori femminili. Un impegno che rientra nel progetto Life in Rosè, espressione della filosofia di sostenibilità di Bosco del Merlo, declinata attraverso le 4V (Vino, Verde, Vite e Vita), pilastri che rappresentano l’impegno a tutto tondo dell’azienda nel sostenere progetti di utilità sociale e ambientale.

Dal 2018, Bosco del Merlo supporta Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, nella campagna Nastro Rosa: un progetto tangibile che, grazie ai due vini ambassador (il Prosecco Brut Rosè e il Pinot Grigio Rosè delle Venezie), ha già visto devolvere alla causa la somma di oltre 24.000 euro. Adesso la missione si rinnova con “Treviso in Rosa”, manifestazione podistica che ha come obiettivo benefico la Lilt di Treviso.

Lo sport è una carezza per la mente e per il corpo, metafora perfetta della prevenzione e del rispetto di sé stessi. “Correre, praticare sport di squadra, individuali, o, insomma, muovere il corpo sono tutte azioni che ci permettono di conoscerci meglio - sottolinea Anjumol Cancian, biologa nutrizionista del team Nutrizione Sana che collabora con Bosco del Merlo - e che ci regalano un benessere psicofisico maggiore e più consapevole”. L’obiettivo di questo evento è permettere ai partecipanti di voler bene al proprio corpo, ma soprattutto di tagliare il traguardo insieme dalla parte delle donne e della prevenzione.

