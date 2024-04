Il vino italiano deve puntare a 10 miliardi di euro di export. A partire dagli Stati Uniti

“Il vino italiano, dai poco meno di 8 miliardi di euro di export del 2023 e del 2022, deve arrivare nel giro di pochi anni a 10 miliardi, attraverso il lavoro già eccellente che fanno le imprese, ma con uno sforzo importante del “sistema Paese” per accompagnarle nei mercati del mondo”. Parole del presidente Ice, Matteo Zoppas, ad “Opera Wine”, a Verona, la grande degustazione con le 131 cantine italiane più prestigiose, secondo la selezione che, da 13 edizioni, ne fa “Wine Spectator”, la rivista Usa che è la più letta del mondo del vino, con una audience di 3,5 milioni di persone, e nel cuore della quale “il vino italiano ha un posto speciale”, hanno detto Jeffery Lindenmuth, executive editor della rivista (che, di nuovo, in tempo di Vinitaly, ha dedicato la sua cover story al vino italiano con Angelo Gaja, per la terza volta), e le firme enoiche delle recensioni italiane, Alison Napjus e Bruce Sanderson. Che hanno voluto sottolineare, ancora una volta, “l’unicità della partnership tra “Wine Spectator” e Vinitaly” - come “la selezione delle cantine che facciamo per “Opera Wine”, che rappresentano solo una piccolissima parte dell’eccellenza del vino italiano - che si basa sul valore del vino degustato alla cieca, e sul valore che le cantine, per storia o rappresentatività, hanno per i loro territori. Una selezione che cambia, in parte, di anno in anno, per mostrare la grande qualità e diversità del vino italiano, che da questo punto di vista è entusiasmante. E che è sempre più bello raccontare insieme ai suoi territori, all’arte (quest’anno “Opera Wine” è dedicata al canto lirico e all’opera Patrimonio Unesco, di cui Verona, con la sua Arena, è un simbolo mondiale), alla cultura, al cibo e alla bellezza d’Italia”. Una visione “americana” del vino italiano, quella di “Wine Spectator”, che arriva da un mercato fondamentale per il nostro Paese, che anche in un 2023 con qualche difficoltà, ha portato più di 1,8 miliardi di euro nelle cantine tricolore. Quasi un quinto dei 10 miliardi fissati come obiettivo da Zoppas, con l’Ice insieme a Veronafiere che, in ottobre, a Chicago, darà vita a “Vinitaly Usa”, che si annuncia come la più grande ed importante fiera del vino italiano negli Stati Uniti.

