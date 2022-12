Il vino più “estremo”? Il Passito di Pantelleria, campione italiano al “Mondial des Vins Extrêmes”

Il vino più “estremo”? Il Passito di Pantelleria Doc Shamira di Basile, campione italiano con il “Gran Premio Cervim” per il miglior punteggio in assoluto, e incoronato anche con il “Premio Cervim Piccole Isole”, al “Mondial des Vins Extrêmes” del Cervim - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, all’edizione n. 30 di scena a Torino. E per il quale la regione con il maggior numero di vini eroici al mondo è la Valle d’Aosta, incoronata con il “Premio Mondial Vins Extremes”, e dove si guarda al futuro con vigneron come Mathieu Betemps, alla guida dell’azienda che porta il suo nome a Saint Christophe e “Premio Cervim Futuro”.

Ma anche con cantine come la Cave des Onze Communes di Aymavilles, “Premio Speciale Cervim” per l’Italia, accanto alla Francia, con Terres des Templiers a Banyuls sur Mer nei Pirenei Orientali, alla Germania, con la Reis - Feine Weine! Weingut a Briedel nella Mosella, alla Spagna, con la Bodega el Grifo di San Bartolomé a Lanzarote nelle Isole Canarie, ed alla Svizzera, con la St. Jodern Kellerei a Visperteminen nel Cantone Vallese. E il cui Valle d’Aosta Doc Muscat Petit Grains Fletri 2020 è anche tra i “Premi Eccellenza Cervim” per il Belpaese, accanto alla Francia, con l’Aoc Banyuls Grand Cru Président Henry Vidal 2008 sempre di Terres Des Templiers, alla Germania, con la Raffinesse Reserve 2017 ancora della Reis - Feine Weine! Weingut, alla Spagna, con il Doc Gran Canaria Blanco 2021 della Bodega Las Tirajanas a San Bartolome’ de Tirajana a Gran Canaria nelle Isole Canarie, ed alla Svizzera con l’Aoc Valais Heida Veritas 2019 sempre della St. Jodern Kellerei. Ma sono italiani anche l’“eroina” dei vini estremi, Elena Patrone, dell’azienda che ne porta il nome a Cortemilia in Piemonte e “Premio Donna Cervim”, e la più originale tra le etichette “eroiche”, il Carignano del Sulcis Doc Riserva Santomoro 2019 di Vigne Bentesali a Sant’Antioco in Sardegna, “Premio Cervim Originale”. Si produce in Svizzera, invece, il miglior vino estremo bio, l’Aoc Valais Syrah Cuvee St Gothard 2019 del Domaine Mettaz a Fully nel Cantone Vallese, “Premio Cervim Bio”, e va alla Slovenia il “Premio Vinofed 2022”, con il Goriška Brda Chardonnay Bagueri 2018 di Klet Brda di Dobrovo.

Se i viticoltori eroici protagonisti del “Mondial des Vins Extrêmes” provenivano da tutto il mondo, per l’Italia sono 15 nel complesso le Regioni medagliate con il Belpaese al vertice del medagliere, tra le 23 “Gran Medaglie d’Oro”, 181 “Medaglie d’Oro” e 61 “Medaglie d’Argento” assegnate http://www.mondialvinsextremes.com/news/risultati-del-mondial-des-vins-extremes-2022 tra 831 etichette partecipanti e 301 aziende provenienti da 24 Paesi del mondo da tecnici degustatori internazionali. Ad emergere, per il presidente Cervim Stefano Celi, “è ancora una volta un’eccellenza sempre più elevata, con grandi diversità di vitigni che si traducono nel bicchiere in vini dai sapori unici. Tanta qualità che viene sempre più apprezzata dai wine lovers italiani ed esteri”.

In particolare tra le regioni italiane, dopo la Valle d’Aosta (19 Medaglie), le Regioni con più vini estremi premiati sono la Sicilia e la Lombardia (16), Trentino e Veneto (14) , la Toscana (13), la Liguria (10), la Campania (8), l’Alto Adige (7), il Piemonte (6), Calabria e Sardegna (5), Lazio e Molise (2) e le Marche (1). Tra i Paesi del mondo, invece, seguono l’Italia (138 Medaglie), la Spagna (38), la Svizzera (28) , la Germania (12), la Francia (10), il Portogallo (6), Cipro (5), Argentina (5), Slovenia, Georgia e Grecia (4), Malta, Brasile e Stati Uniti (2), Slovacchia, Stato di Palestina, Moldova e Ucraina (1).

