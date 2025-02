Il vino torna in tv, ancora una volta nel mirino di “Report”, su Rai 3, domenica 2 marzo

Di vino se ne consuma sempre meno, ma se ne parla sempre di più, perché mediaticamente è un argomento che funziona e che tira. Lo ha capito bene anche “Report”, che ne ha fatto quasi un nuovo “genere letterario”, e che, nella puntata di domenica 2 marzo (Rai 3, ore 20:30), dopo i servizi delle passate settimane che hanno fatto discutere e scrivere (soprattutto, va detto, in un dibattito successivo ai servizi stessi che è rimasto dentro il mondo del vino, ndr), torna ad occuparsi in qualche modo del settore, come annuncia sui social della trasmissione che va in onda sul servizio pubblico, il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci: “vedremo chi ha fatto il vino a Vespa, D’Alema e uomini dello spettacolo (senza mai nominare, però, direttamente, l’enologo, Riccardo Cotarella, ndr), poi in Sicilia dove piovono idrocarburi e dove c’è la raffineria che fornisce due terzi della benzina al nostro Paese. Ma da dove viene il petrolio?”.

