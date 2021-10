Il “Walk Around Wine Tasting” by WineNews: il primo giorno a “Vinitaly Special Edition”

Le mille espressioni del vino italiano protagoniste nel calice, un “giro d’Italia” enoico quello aperto oggi da “Vinitaly Special Edition” 2021, che anche WineNews percorre tra gli assaggi dei vini delle oltre 400 grandi cantine italiane presenti in fiera, per degustazioni che, finalmente tornano in presenza, con il vino che si racconta nei profumi, nei colori, nei gusti e nelle parole dei produttori. La prima giornata di fiera (da oggi al 19 ottobre) ha visto protagonisti il Wine Research Team guidato da Riccardo Cotarella, con due degustazioni dedicate ad alcune delle aziende che seguono il protocollo tecnico del gruppo, guidate da Luca Gardini e Daniele Cernilli; la Coldiretti, che, per ribadire l’obiettivo comune di puntare sul vino come ambasciatore dell’agroalimentare italiano, ha messo in fila otto dei più importanti imprenditori di vino del Belpaese (con vini icona di cantine come Antinori, Bellavista, Casanova di Neri, Dal Forno, Donnafugata, Famiglia Cotarella, Mastroberardino, Renato Ratti e Vie dei Romans); il Consorzio di tutela dei Vini della Valpolicella, che ha dedicato un verticale al Recioto della Valpolicella rendendo omaggio al suo storico produttore Bepi Quintarelli; l’Istituto Marchigiano Tutela Vini con il Consorzio Vini Piceni, con una ricca panoramica (non esaustiva) dei vini della regione; infine le Famiglie Storiche (Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre d’Orti, Venturini e Zenato)che hanno presentato una didascalica verticale di 13 Amarone della Valpolicella.

Queste le degustazioni che hanno accompagnato gli assaggi, fatti dal team di WineNews, nel “Walk Around Wine Tasting”, di cui vi riportiamo i 10 migliori assaggi:

Famiglia Cotarella, Lazio Bianco Soente 2020

Viognier intenso nei profumi di biancospino e basilico, morbido e denso nel bicchiere, sapido e citrico da limone in bocca

Quintarelli, Recioto della Valpolicella 1997

La riprova delle enorme capacità di invecchiamento del Recioto: cacao e caffè, spezie dolci e balsami boschivi uniti ad eleganza e consistenza di sorso

Vie di Romans, Friuli Isonzo Sauvignon Vieris 2016

Sambuco, uva spina e cedro: un Sauvignon didattico che vira al tropicale, morbido e sapidissimo e dolce nel finale

Franchetti, Soave Recorbian 2017

Un Soave da una giovane produttrice del territorio che è un sorso di pietra e fiori di acacia

Brigaldara, Amarone della Valpolicella Riserva 2007

Un Amarone dall’eleganza senza tempo: fiori appassiti ed eucalipto, per un sorso delicato e grazioso, balsamico e sapido fino alla fine

Terre d’Oltrepò, Oltrepò Pavese Riesling La Versa 2019

Polposo già dal naso nei sentori di kiwi, lime e alloro, la papaja a stemperare; in bocca pietra focaia con ritorni di lime e basilico

Donnafugata, Etna Rosso Fragore Contrada Montelaguardia 2018

Scorrevole, chiaro eppure deciso: un Nerello Mascalese che straborda di frutti di bosco e sottobosco e succo di arancia rossa

Villa Sandi, Docg Valdobbiadene Cartizze La Rivetta 2020

Una certezza, questo Cartizze di Villa Sandi: lavanda, fiori d’acacia, gesso e melissa, sottolineati dalla dolcezza di beva e dalla sua sapidità

Vajra, Langhe Freisa 2017

Un tripudio di viole, con eucalipto e fiori di rosmarino, per un vino che è l’“antidepressivo all’autunno” per eccellenza

Ancarani, Ravenna Andataeritorno 2020

Albana, Trebbiano e Famoso: un vino ambrato che mette allegria per i profumi intensi di albicocca e fiori di rosmarino

