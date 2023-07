Imballaggi, il riciclo mette la freccia sul riuso: passi avanti per la modifica del regolamento Ue

Avanti verso il riciclo. Con i voti delle Commissioni del Parlamento Ue a favore della modifica del regolamento imballaggi si è compiuto un ulteriore passo avanti nella direzione sostenuta da Confagricoltura e in sintonia con tutto il settore agroalimentare e l’industria. A dirlo è la stessa Confagricoltura aggiungendo che “in particolare, sono state accolte le richieste di modifica al testo del provvedimento licenziato dalla Commissione Europea escludendo gli imballaggi in plastica monouso per verdura e frutta fresca dal campo di applicazione del Regolamento.

L’intervento risponde ad una precisa richiesta di Confagricoltura volta a tutelare le imprese, in particolare della IV gamma, che avrebbero dovuto fare fronte all’impossibilità di reperire sul mercato confezioni alternative in grado di offrire le stesse garanzie per il consumatore rispetto alla sua salute, alla perfetta conservazione e alla non contaminazione batterica degli alimenti”.

Valutato in modo positivo anche “il voto a favore dell’eliminazione dei rigidi parametri di riuso per i vini e le bevande spiritose”, mentre risponde alle richieste della Confagricoltura “anche l’eliminazione del riferimento dell’olio d’oliva dai sistemi di “vuoto a rendere” obbligatori previsti nel Regolamento”. Confagricoltura “auspica che queste indicazioni vengano confermate anche nel prosieguo della procedura fino al voto in assemblea plenaria”.

