“In Auction For Smiles”, l’asta di fine wines per garantire cure nei Paesi a basso e medio reddito

Il mondo del vino italiano si fa ambasciatore di responsabilità sociale, grazie ad oltre 70 cantine italiane che hanno donato i loro vini pregiati per raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici internazionali per offrire assistenza medica e chirurgica a chi nasce con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi nei Paesi a basso e medio reddito, dove l’accesso alle cure essenziali è ancora limitato. Il 5 marzo Villa Blanc a Roma fa da sfondo a “In Auction for Smiles”, l’asta charity promossa dalla Fondazione Operation Smile Italia Ets, che quest’anno vede al fianco anche la Luiss Business School, ed è curata da Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli, scrittore ed esperto di vini, ambasciatore del vino italiano, e battuta da Pier Matteo Carnaroli, con intenditori, collezionisti e appassionati filantrosi a contendersi i lotti solidali.

Generose e numerose sono, infatti, le donazioni di pregiate etichette che saranno battute in asta e che, con la loro rinnovata partecipazione e riconosciuta qualità, mantengono, come per le edizioni precedenti, l’elevato standard dell’evento: tra i lotti più prestigiosi spiccano una magnum di Gabiano Riserva Doc 2020 del Castello di Gabiano numerata in edizione limitata con etichetta d’arte del Maestro Maurizio Cattelan, una magnum di Sassicaia 2022 della Tenuta San Guido generosamente donata da Raimondo Romani, fondatore della prima casa d’aste italiana specializzata in vino G&R Wine Auction e del nuovo polo italiano delle aste di fine wine e spirits “Romani & Bertolami Fine Auction” con Bertolami Fine Art, direttamente dalla sua collezione personale, e due magnum donate dalla Cantina Bastianich, tra le new entry 2026 che offrirà per il cocktail anche il suo famoso vino, il Vespa Bianco. E ancora, tra le bottiglie di valore si segnalano quelle donate da cantine come Marchesi Antinori e Tenuta dell’Ornellaia, Batasiolo e Tenuta di Trinoro di Vini Franchetti, da Marchesi Frescobaldi a Paitin, da Castellare di Castellina ad Allegrini, da Fattoria dei Barbi a Mazzei, da Vistorta a Banfi, da Tenuta San Leonardo a Petrolo, da Cusumano al Castello del Terriccio, dalla Tenuta Argentiera a Zymé. Mentre tra i lotti più corposi e prestigiosi, figurano, tra gli altri, Tasca d’Almerita, Podernuovo a Palazzone di Giovanni Bulgari, Terredora di Paolo Mastroberardino, Masciarelli e Monteti, accanto a quelli donati da Ferrari e Castello di Bolgheri, da Donnafugata a Feudi di San Gregorio, da Planeta a Lungarotti, da Argiolas a Bisol, da La Madeleine a Leone De Castris, da Masi a Tramin, da Ambrogio e Giovanni Folonari a Michele Satta, da Tenuta Sette Ponti a Castello di Volpaia, da Zenato a ColleMassari, da Badia a Coltibuono a Tormaresca, tra le tante cantine protagoniste. A seguire, ci saranno anche un light dinner offerto da Palombini Catering e una degustazione guidata dall’Ais-Associazione Italiana Sommelier, mentre Sal De Riso - Costa D’Amalfi proporrà un dolce finale.

“Ogni bottiglia donata rappresenta molto più di un’eccellenza enologica: è un gesto di fiducia e di responsabilità verso i nostri pazienti - sottolinea Marcella Bianco, dg Fondazione Operation Smile Italia Ets - iniziative come “In Auction for Smiles” non sono solo momenti di condivisione. Grazie alla vicinanza di aziende, partner e sostenitori, possiamo continuare a portare avanti programmi chirurgici e di formazione nei Paesi in cui operiamo, contribuendo a costruire sistemi sanitari più sostenibili e garantendo cure sicure e di qualità a chi ne ha più bisogno”.

