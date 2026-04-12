“Cantina Italia”, le giacenze di vino restano alte e stabili: a marzo 2026 +5,7% sul 2025

Continuano a restare alte le giacenze del vino italiano. Se il dato del 28 febbraio 2026 segnalava un surplus delle scorte del +5,8% sul medesimo periodo 2025, i numeri aggiornati al 31 marzo 2026 dicono +5,7% rispetto ad un anno fa, per un totale di 55,9 milioni di ettolitri di vino, a cui vanno aggiunti 5,3 milioni di ettolitri di mosti (+32,4%) e 165.263 ettolitri (+8,3%) di vino nuovo ancora in fermentazione (Vnaif), categoria che scende nettamente sul dato del mese scorso (+38,4%). A dirlo è l’aggiornamento di “Cantina Italia” dell’Icqrf. Rispetto al 28 febbraio 2026 il dato delle giacenze è inferiore per i vini (-4,7%), per i mosti (-10,8%) e per il vino nuovo ancora in fermentazione (-60,8%).

Non ci sono grandi cambiamenti nelle composizioni delle giacenze: il 53,9% del vino detenuto è a Dop (26,2% bianchi e 26,1% rossi), il 26,5% a Igp, i vini varietali costituiscono l’1,6% del totale, il 18% è rappresentato da altri vini. Ed alta resta anche la concentrazione dal punto di vista della provenienza: riguardo le giacenze di vini a Indicazione Geografica, 20 denominazioni su 523 contribuiscono al 58,3% del totale delle giacenze.

Il 56,5% del vino in Italia è detenuto nelle regioni del Nord tanto che, nel solo Veneto, è presente il 25,7% del vino nazionale. Il Prosecco Dop rappresenta l’11,3% delle giacenze, davanti a Igp Puglia (4,5%) e Igp Toscana (3,9%), tre Indicazioni Geografiche che da sole totalizzano quasi il 20% delle giacenze.

Copyright © 2000/2026