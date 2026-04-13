Moderazione al ristorante, e il vino che avanza si porta via. La nuova campagna del Chianti Classico

Una serata inspiegabilmente interrotta: dopo una cena per due al ristorante, sul tavolo ormai solitario campeggia in primo piano una bottiglia di vino aperta e consumata per metà. Ma dopo un’esperienza fatta di condivisione, di gusto e di comunione di sensi, perché separarsi da quella bottiglia che così bene ci ha accompagnato durante la serata? La soluzione sta nel portarla via con sé, per goderla in un secondo momento, con il giusto tempo e la giusta misura. É questa l’idea centrale della nuova campagna di comunicazione “Perchè lasciarci” del Consorzio Chianti Classico, basata sul concetto di moderazione.

Il concept è imperniato proprio sull’indicazione dell’Unione Europea di accompagnare le attività promozionali sui prodotti vitivinicoli da essa finanziate con la dicitura “bevi responsabilmente”. Anziché ridurlo a mero disclaimer, il Consorzio Vino Chianti Classico ha voluto rendere centrale questo messaggio, costruendoci sopra un’intera campagna promozionale. Per facilitare l’operazione, a titolo gratuito saranno forniti ai ristoranti del territorio e a quelli della zona di Firenze e di Siena scatole da uno (le scatole Chianti Classico To Go) e un tappo brandizzato, per permettere ai propri clienti che non finiscono la bottiglia di portarla via con sé. Il risultato è doppio: bere con moderazione e godersi una bottiglia con calma fino all’ultimo calice, anche in un secondo momento.

La campagna è visualizzabile sulle principali piattaforme social (Facebook, Instagram e Youtube) e sul sito del Consorzio del Chianti Classico.

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