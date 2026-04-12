Agea trasforma la cartografia del vino italiano in un’esperienza immersiva ed accessibile

Il racconto del proprio territorio, la storia dell’azienda tra aneddoti e valori familiari tramandati di generazione in generazione, ma anche i metodi di coltivazione, le tecniche, la mappatura dei vigneti, gli appezzamenti, il monitoraggio satellitare. È tutto contenuto nell’app prototipo realizzata by Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), presentata, oggi, a Vinitaly 2026 a Verona, al Ministero dell’Agricoltura. Una cartina virtuale ed immersiva, dove i produttori stessi possono inserire i loro contributi video e audio, integrati con i dati e gli schedari in possesso di Agea, che permettere di esplorare l’intero catalogo nazionale degli appezzamenti vitivinicoli e che guarda a clienti, buyer, ma anche eno-appassionati e turisti.

“Cerchiamo sempre di raccontare il territorio e tutti i produttori hanno una loro storia - ha detto Francesco Cambria, alla guida della griffe Cottanera in Sicilia, tra le aziende che hanno aderito al progetto - ma non esiste un racconto del territorio che entri così tanto nel dettaglio come con questa app. Con un click si può vedere tutto di un’azienda, oltre al video-racconto che ognuno può caricare sulla piattaforma, al quale stavolta ho pensato io, ma un domani mi auguro che lo realizzino i miei figli. È veramente un’opportunità unica e di grandissimo livello”.

La piattaforma, oltre alle sue caratteristiche tecniche, funge, infatti, anche da archivio storico e permette di scrivere nero su bianco evoluzioni e innovazioni di un’azienda oltre a tramandare i suoi valori fondanti per le generazioni future: “un patrimonio informativo - come ha ricordato Marco Caprai, ceo e presidente Arnaldo Caprai - mettere a disposizione questi strumenti tecnologici per noi agricoltori è anche dare la possibilità ai giovani del futuro di ritrovare certi dati e non far disperdere la storia della propria cantina”.

Tra le aziende protagoniste del progetto, Natalino Fasoli, alla guida della Fasoli Gino, ha spiegato come questa app “sia un balcone gratuito di apertura a tutto il mondo”, Matteo Paladino delle Tenute dei Paladini, ha sottolineato l’importanza del progetto nel “trasmettere il racconto della famiglia”, Erminio Campa della Erminio Campa Viticoltore ha rimarcato come i contributi presenti nella piattaforma “debbano arrivare soprattutto agli importatori”, Andrea Bonomi della Tenuta l’Alba Vini, ha sottolineato come con questa app “con un link adesso il cliente può vedere tutti i dettagli dell’azienda”, e Paolo Librandi di Librandi ha ricordato come “oggi si parla tanto di consumo e anche il vino è finito nello stesso calderone dell’alcol. Ma il vino è tutt’altro e questa app lo spiega bene”.

Ma l’app, appunto, è ancora un prototipo: “noi l’idea l’abbiamo lanciata - ha detto Salvatore Carfì, direttore dell’organismo di coordinamento di Agea - ma l’app è ancora in via di sviluppo e chiunque può inviare suggerimenti e feedback. L’obiettivo è creare una mappa tematica con ancora più informazioni: da quante sono le aziende bio a quali sono varietà più diffuse, inserire il sito internet della cantina e anche il barcode delle bottiglie. Per ora ci concentriamo sul vino, ma in futuro non è escluso di realizzare una piattaforma simile anche per l’olio, gli agrumi o altre eccellenze made in Italy. Possiamo raccontare tutti i territori e i prodotti di cui siamo leader nel mondo. Per fare breccia nel mercato mondiale basta un click”.

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