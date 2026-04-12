Un vino italiano per Macron: il Papa regala al Presidente francese una bottiglia di Amarone Aneri  

Un Papa americano, un Presidente francese e un vino italiano: Leone XIV ha regalato una bottiglia di Amarone della Valpolicella Aneri ad Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, in occasione di un’udienza in Vaticano. La bottiglia è una limited edition personalizzata da un disegno di uno degli artisti della Transavanguardia Mimmo Paladino, come anche riportato da Luciano Ferraro sul “Corriere della Sera”.

È la prima volta che i due si incontrano personalmente; in passato, durante il pontificato di Papa Francesco, il presidente si era recato per tre volte in Vaticano. Proprio per celebrare i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Francia è stata scelta, come dono, la bottiglia che Giancarlo Aneri, “re” dell’Amarone della Valpolicella e proprietario della cantina di famiglia a San Pietro in Cariano, nominato “Gentiluomo di Sua Santità” da Papa Francesco il 5 ottobre 2024 - ha voluto affidare all’artista della Transavanguardia Mimmo Paladino, che per la griffe Aneri ha disegnato tre etichette artistiche per un’edizione limitata ed esclusiva di bottiglie di Amarone, in occasione dei primi 25 anni di storia della cantina veronese.

Al pontefice Macron ha donato, tra le altre cose, una maglia della nazionale francese di basket autografata dalla squadra maschile. “Molto felice di incontrare Sua Santità - ha scritto Macron sul suo account di X - noi condividiamo la stessa convinzione: di fronte alle fratture del mondo l’azione per la pace è un dovere e un’esigenza. La Francia lavorerà sempre per il dialogo la giustizia la fratellanza fra i popoli”.

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