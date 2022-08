In Franciacorta, torna il Festival pioniere degli “eventi di territorio” promossi dal vino italiano: il “Festival Franciacorta in Cantina 2022”, all’edizione n. 13 promossa dal Consorzio Franciacorta e grazie al quale, nei weekend del 10-11 e 17-18 settembre, dopo aver dato il via alla vendemmia 2022 delle grandi Denominazioni italiane, 65 cantine delle prestigiose bollicine aprono le porte agli appassionati per raccontare dove e come nasce il Franciacorta, tra visite e degustazioni, accanto alle proposte gastronomiche degli chef franciacortini, sport e cultura per immergersi appieno nella magica atmosfera di uno dei territori del vino più importanti d’Italia, ricco di monasteri, castelli e dimore storiche tra i vigneti. Dai quali, si avrà la conferma di un’annata definita “unica” a WineNews per la raccolta delle uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco.

Le griffe protagoniste del “Festival Franciacorta in Cantina 2022” organizzeranno le consuete visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour nei vigneti, pic nic tra i filari, gite in bicicletta e molto altro, per tutti: dagli appassionati, che potranno partecipare a tasting a tema, agli amanti del buon cibo, che godranno delle gustose proposte di ristoratori locali e chef, tra tradizione e innovazione. Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato agli sportivi, che potranno avventurarsi tra i vigneti e le colline facendo trekking e percorrendo itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo, così come alle famiglie che avranno la possibilità di divertirsi con iniziative ludiche nella natura. Il punto di ritrovo principale saranno ovviamente le cantine, che per i loro ospiti hanno ideato eventi originali e fantasiosi e, dopo lo stop causa pandemia, tornano con quest’edizione anche i bus tour che, partendo da Rovato, fanno sosta da alcuni produttori accompagnati da una guida turistica che racconterà il territorio e pensati per chi lo visita per la prima volta.

Non c’è poi occasione migliore di un Festival “di territorio” per perdersi tra i molteplici luoghi di interesse storico, i castelli, i monasteri e i musei che costellano la Strada del Franciacorta dove i cultori dell’arte avranno solo l’imbarazzo della scelta tra affascinanti borghi, abbazie e ville immerse nel verde. Una proposta ricca, che, negli anni, ha attirato sempre più visitatori da tutta Italia e non solo.

Le cantine del “Festival Franciacorta 2022”

Elisabetta Abrami

Alberelle

Antica Fratta

Fratelli Berlucchi

Massussi Luigi

Barboglio de Gaioncelli

Gabriella Bariselli

Barone Pizzini

Bellavista

Guido Berlucchi

Bersi Serlini

Biondelli

Boccadoro

Bonfadini

Bosio

Ca’ del Bosco

Cantina Clarabella

Caruna

Castello Bonomi Tenute in Franciacorta

Castello di Bornato

Castello di Gussago La Santissima

Castelveder

Cavalleri

Contadi Castaldi

Corte Aura

Corte Fusia

Derbusco Cives

Due Gelsi

Faccoli

Ferghettina

I Barisèi

Il Dosso

La Costa di Ome

La Fiorita

La Manèga

La Montina

La Riccafana

La Torre

Lantieri de Paratico

Le Cantorie

Le Marchesine

Majolini

Marchesi Antinori Tenuta Montenisa

Marzaghe Franciacorta

Mirabella

Monzio Compagnoni

Monte Rossa

Mosnel

Plozza Ome

Priore

Quadra

Ricci Curbastro

Romantica

Ronco Calino

San Cristoforo

Santus

Spensierata

Tenuta Ambrosini

Tenuta Moraschi

Turra

Ugo Vezzoli

Villa Crespia Fratelli Muratori

Vigna Dorata

Villa Franciacorta

Villa Giuliana

