In Gazzetta Ue la proroga alle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli in scadenza 2020 e 2021

“Da Bruxelles il passaggio conclusivo per la proroga delle autorizzazioni di nuovi impianti o reimpianti viticoli, provvedimento atteso dal settore e che nei mesi scorsi è stato fra i primi dossier alla mia attenzione”: così il Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari Forestali (con delega al vino), Gian Marco Centinaio, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea del provvedimento di proroga al 31 dicembre 2021 della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti viticoli in scadenza nel 2020, e la proroga al 31 dicembre 2022 per tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o reimpianti che scadono nel 2020 o nel 2021, come previsto dall’accordo trovato già a luglio fra Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio nel quadro del negoziato per la nuova Politica Agricola Comune (Pac).

“Una riposta agli operatori che si sono trovati ad affrontare le conseguenze della pandemia e l’incertezza economica dei mesi scorsi. Per questo - prosegue Centinaio - è bene dare la possibilità ai titolari di autorizzazioni d’impianti con scadenza nel 2020 e nel 2021 di poter non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere passibili di sanzioni amministrative. Resta costante il mio impegno - conclude il Sottosegretario (con delega al vino) - per mettere i produttori nella condizione di poter programmare e svolgere il loro lavoro in serenità”.

