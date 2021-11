“In giro per il mondo”, la guida irriverente di Anthony Bourdain, a tre anni dalla sua scomparsa

“Spesso il bello di viaggiare consiste nel trovare una faccia da associare alla tua destinazione, al cibo che mangi ed ai ricordi che rimarranno per sempre con te. I momenti migliori sono quando ti è impossibile essere cinico. Quando lasci da parte il passato e i tuoi preconcetti, e senti il sospetto, il sarcasmo e i dubbi sparire almeno per un po’. Quando, per qualche attimo o qualche ora, sei una persona diversa”. Parole di Anthony Bourdain, star chef, personaggio televisivo, autore di best seller e simbolo dell’esploratore gastronomico, che girando il mondo - dal Borneo a Shanghai, dalla Tanzania al deserto dell’Oman, fino all’amatissima Italia - ha aperto le porte della gastronomia di alto livello alle cucine e ai piatti più strani e sconosciuti. Adesso, a tre anni dalla sua scomparsa, Mondadori Electa pubblica in Italia “In giro per il mondo. Una guida irriverente”, libro che racconta, attraverso le parole dello scrittore americano, una vita di esperienze di viaggio e offre ai lettori un’immersione in alcuni dei suoi luoghi preferiti, come arrivarci, cosa mangiare, dove dormire e, in alcuni casi, cosa evitare. Il volume è curato dalla scrittrice e editor Laurie Woolever, che ha lavorato a stretto contatto con Anthony Bourdain per quasi un decennio.

