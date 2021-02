In pista i campioni del pattinaggio, nei calici l’Asti: ecco “San Valentino On Ice”

Le partnership tra vino e sport sono un must, ma ce n’è una con un tocco romantico in più. Tra un “Salchow” ed un “Rittberger”, un “Flip” ed un “Lutz”, tra i salti più famosi del pattinaggio sul ghiaccio, si brinderà con il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti, che sarà bollicina ufficiale del Golden Skate Awards, il celebre gala internazionale, edizione n. 14, di scena proprio domenica 14 febbraio, festa degli innamorati, tanto che si chiamerà “San Valentino On Ice”. In onda in chiaro sul Canale Nove di Discovery dalle ore 18.15, le bollicine dell’Asti si intrecceranno ai volteggi dei più grandi campioni di pattinaggio artistico del mondo sulla pista dell’Ice Lab di Bergamo, con la conduzione di Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico. Unici spettatori “in presenza”, simbolicamente, alcuni medici e operatori sanitari già vaccinati dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in prima linea nella lotta contro il Covid.

“Per i produttori del Consorzio dell’Asti spumante e del Moscato d’Asti Docg è un onore partecipare a questa manifestazione sportiva, tributo a chi ha lottato e lotta contro la pandemia e a una città che ha pagato un prezzo altissimo - sottolinea il presidente del Consorzio, Lorenzo Barbero - questa emergenza sanitaria che ha messo in grave difficoltà il Paese, ha tuttavia fatto emergere anche aspetti di solidarietà e resilienza. A questi valori, fondamentali anche nel mondo dello sport, alla città di Bergamo, al carattere di un popolo che anche nei momenti peggiori trova il modo di rinascere e a questo evento così denso di significati, alziamo il calice, per brindare insieme a una ripartenza importante e un futuro che ci auguriamo essere ricco di opportunità”.

