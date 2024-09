Indicazioni Geografiche, dal Governo 900.000 euro a sostegno di Consorzi e associazioni

Dop e Igp, Indicazioni geografiche sinonimo di qualità e attenzione, ed alcuni tra i simboli del made in Italy del mondo: il Governo ci punta e con un decreto, pubblicato nei giorni scorsi, dal Ministero dell’Agricoltura mette a disposizione 900.000 euro per sostenere la valorizzazione e la salvaguardia di questi prodotti. Un fondo tra l’altro, si legge nella nota del Ministero, incrementabile con successivo provvedimento con ulteriori risorse disponibili

“Una misura che rappresenta un ulteriore impulso al settore agroalimentare - ha commentato il Ministro, Francesco Lollobrigida - i contributi saranno essenziali per sostenere in particolare i progetti di ricerca scientifica e promozione, favorendo al contempo i processi di aggregazione tra Consorzi di Tutela e associazioni di settore”.

Entrando nei dettagli, il decreto stabilisce i criteri per la concessione di contributi a favore dei Consorzi e, in particolare, per le associazioni di rappresentanza degli stessi, promuovendo iniziative a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo è rafforzare il sistema Indicazioni Geografiche, finanziando attività promozionali e di salvaguardia nonché progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità: “non si tratta di supportare solo la crescita dei prodotti Dop e Igp - spiega Lollobrigida - ma anche rafforzare la struttura organizzativa del sistema, che svolge un ruolo cruciale nel successo del made in Italy a livello globale”.

I soggetti beneficiari saranno ammessi a contributo in misura proporzionale al punteggio attribuito in sede di valutazione, fino ad un importo massimo pari a 250.000 euro per progetto.

Copyright © 2000/2024