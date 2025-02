Investire nel futuro: Argea apre una nuova linea per gli spumanti Metodo Martinotti a Priocca

Investire vuol dire avere fiducia nel futuro, guardando oltre le difficoltà del presente. Vale in tutti i settori, vino incluso, dove Argea, il principale Gruppo privato italiano nel settore vitivinicolo (controllata dalla società di private equity italiana Clessidra), capace nel 2023 di ricavi per 450 milioni di euro, per il 90% all’export, e che ha messo insieme cantine come Zaccagnini, Poderi dal Nespoli, Cuvage, Ricossa e Botter, ha inaugurato una nuova linea produttiva interamente dedicata al Metodo Martinotti nello stabilimento di Priocca (Cuneo), con un investimento importante, pari ad oltre 3,5 milioni di euro, che “rappresenta un passo strategico per rafforzare la posizione di Priocca come centro di eccellenza tecnologica e produttiva per il Gruppo, con un ruolo chiave nella valorizzazione delle etichette premium. Con la nuova linea, lo stabilimento continuerà a imbottigliare vini fermi, ma si specializzerà nella produzione di spumanti Metodo Martinotti, in particolare per i marchi di punta Acquesi e Mosketto: la capacità produttiva complessiva dello stabilimento arriverà a raggiungere gli oltre 40 milioni di litri stimati nel 2025”.

“Per Argea, il Piemonte rappresenta un territorio strategico e imprescindibile, grazie alla sua storia, alle sue varietà e alla qualità dei vini prodotti. Con questo nuovo investimento, Priocca si rafforza come polo produttivo di riferimento per l’offerta premium del Gruppo. Questo progetto conferma l’impegno di Argea di investire in innovazione, eccellenza e valorizzazione dei territori in cui opera”,ha commentato Massimo Romani, ad Argea.

Dalla nascita di Argea, nel 2022, al 2024 il Gruppo ha investito complessivamente circa 10,5 milioni di euro negli stabilimenti Piemontesi, ubicati a Priocca e ad Acqui Terme, e prevede investimenti per ulteriori 2,5 milioni di euro per il 2025. Una notizia che segue quella di pochi giorni fa, quando Argea ha annunciato di di aver firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di WinesU, storico importatore statunitense specializzato in etichette italiane e francesi. “Acquisizione strategica che consentirà ad Argea di consolidare la propria posizione negli Stati Uniti, che nel 2024 si sono confermati il mercato principale, con un peso superiore al 30% dell’export complessivo”, spiegava una nota.

