“Io, Sergio Dondoli”, storia, passioni e ricette di un gelatiere italiano considerato un’icona

Nel mondo della gelateria italiana e internazionale è considerato un’autentica icona: i suoi baffi, gli accessori dall’onnipresente colore viola e quel refrain ge-la-to sillabato davanti a ogni telecamera con l’inconfondibile cadenza toscana fanno di Sergio Dondoli, celebre gelatiere della Gelateria Dondoli di San Gimignano, un personaggio unico nel suo genere. La sua storia la racconta lui stesso nel volume “Io, Sergio Dondoli - Storia, passioni e ricette di un gelatiere italiano” a cura di Marco Gemelli, con foto di Luca Managlia, l’introduzione della giornalista Eleonora Cozzella, la prefazione della studiosa Luciana Polliotti, i contributi di celebri chef stellati con i quali ha collaborato, e attraverso 16 tra i suoi gusti di gelato più amati da Casate Reali, Capi di Governo, Premi Nobel e dai volti più noti del jet-set mondiale, da quello dedicato alla First Lady Usa Michelle Obama alla Crema di Santa Fina.

Un viaggio autobiografico che svela il lato più intimo e meno conosciuto di Sergio Dondoli, in cui il noto gelatiere di San Gimignano, vicepresidente della “Coppa del Mondo di Gelateria”, racconta se stesso, il suo percorso umano e professionale, gli incontri che hanno cambiato la sua vita, e la città che l’ha ospitato. Ma soprattutto un percorso che riunisce e presenta i suoi 16 gusti di gelato più apprezzati, che nel corso degli anni ha ideato e fatto assaggiare a migliaia di persone. Non un ricettario con grammature e procedimenti, quindi, bensì un racconto della genesi e delle peculiarità dei gusti da lui inventati, come le versioni “dondoliane” di gusti mainstream come cheesecake o cookies.

Ogni giorno la Gelateria di Sergio Dondoli in Piazza della Cisterna nel cuore della “città delle torri” viene presa d’assalto da residenti e turisti provenienti da ogni parte del mondo, e con lui hanno collaborato alcuni tra i più apprezzati chef stellati del panorama italiano, da Gaetano Trovato a Valeria Piccini, da Vito Mollica a Massimo Spigaroli. Il volume (Edizioni Il Forchettiere, novembre 2022, pp. 116, prezzo di copertina 25 euro) ne passa in rassegna 12 provenienti da tutta Italia, dando loro la parola per raccontare Sergio Dondoli dal proprio punto di vista. Accanto ad essi, colleghi e amici storici come Giancarlo Timballo e Sergio Colalucci, personaggi come Dario Cecchini, il macellaio toscano più famoso al mondo che declama Dante e la “Divina Commedia”, o Simone Fracassi e addetti ai lavori come l’editore Franco Cesare Puglisi e la gelatiera Cinzia Otri. Le pagine di “Io, Sergio Dondoli” raccontano così storie di amicizie, legami e scoperte con un comune denominatore: il gelato e la ricerca costante della massima qualità.

