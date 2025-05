Ismea porta i bambini alla scoperta di frutta e verdura con giochi interattivi e degustazioni

Un viaggio educativo che stimola la curiosità e promuove abitudini alimentari sane fin dalla giovane età. È l’obiettivo dell’iniziativa di Ismea, realizzata in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), di scena a “Macfrut”, dal 6 all’8 maggio, a Rimini, dove i bambini diventano piccoli esploratori del colorato mondo della frutta e verdura, imparando, divertendosi, i segreti di questi preziosi alimenti, tra giochi interattivi e gustose degustazioni. Il progetto si inserisce nel Programma europeo “Frutta e Verdura nelle Scuole”, promosso in Italia dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e attuato da Ismea con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari salutari e coinvolgere famiglie e comunità scolastiche.

“Il Crea sarà a “Macfrut” 2025, in sinergia con Ismea, per valorizzare la ricerca applicata al sistema ortofrutticolo: il contributo scientifico si integra con la dimensione educativa e informativa dell’evento per offrire al pubblico e agli operatori soluzioni concrete non solo per un’agricoltura moderna, sostenibile e competitiva, ma anche per un sana alimentazione che vede nel consumo regolare di frutta e verdura uno dei suoi principi irrinunciabili”, spiega Maria Chiara Zaganelli, dg Crea. “Essere a “Macfrut”, con il Crea, rappresenta per noi un’occasione concreta per valorizzare l’impegno dell’Ismea a sostegno della filiera ortofrutticola: attraverso la partecipazione portiamo dati, analisi e report di settore, e attività educative rivolte ai più giovani, come i laboratori ispirati al Programma europeo “Frutta e Verdura nelle scuole”, che coinvolgono i bambini in un’attività giocosa e sensoriale”, conclude Sergio Marchi, dg Ismea.

