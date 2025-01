Italia leader in Europa del gelato artigianale: nel 2024 raggiunti 3 miliardi di euro di fatturato

Una crescita nel 2024 in Italia tra lo 0,5% e l’1% raggiungendo 3 miliardi di euro di fatturato, forte di 39.000 punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e 18.000 bar. Parliamo del gelato artigianale, un prodotto del quale lo Stivale è leader assoluto in Europa se si guarda ai concorrenti: la seconda in termini di business è la Germania con 9.000 punti vendita e poi Spagna (2.200), Polonia (2.000), Belgio (1.200), Inghilterra (1.100), Austria (900), Grecia (700) e Francia (600). E così, vien da sé, che degli 11 miliardi di euro (+1% sul 2023) di vendite raggiunte nel 2024 dal gelato artigianale nel mercato europeo, gran parte sia appannaggio dei produttori italiani, nonostante le difficoltà climatiche nella prima parte dell’anno. Il settore, infatti, ha recuperato in estate grazie al turismo straniero (+1,2% arrivi, +3% presenze tra agosto e ottobre) e alle condizioni meteo più favorevoli. In particolare, a trainare le vendite è stato il Lazio, con una crescita del +13%, dovuta soprattutto a coni e coppette venduti a Roma, poi il Sud Italia con Sicilia (+5%) e Campania (+3%), per un consumo pro-capite che si è attestato sui 2 kg e una spesa di 46 euro per residente e 2,7 euro aggiuntivi per turista, calcolando prezzi medi come 2,7 euro per una coppetta o cono piccolo con picchi di 5 euro nelle città turistiche.

Sono i numeri che raccontano la passione per il gelato artigianale, aspettando il “Gelato Day”, la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento, celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i Paesi europei, con eventi, incontri ed iniziative per diffonderne la cultura e come occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore.

Come annunciato dai promotori l’edizione di quest’anno, la n. 13, sarà dedicata al Giubileo e già durante il “Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence”, edizione n. 46 in programma dal 18 al 22 gennaio a Rimini, sarà possibile scoprire gli ingredienti del “Gusto dell’anno” 2025: “Hallelujah”, dedicato proprio al Giubileo e patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione e dal Ministero dell’Agricoltura.

I festeggiamenti del “Gelato Day” 2025 inizieranno il 23 marzo con l’offerta del “Gusto dell’anno” ai pellegrini, accompagnata da una raccolta fondi di beneficenza in Piazza Pio XII, a due passi da San Pietro. Infine, il 24 marzo sarà proposto in tutte le gelaterie aderenti al “Gelato Day”, sia nella versione “originale” secondo la ricetta ufficiale, sia rivisitata dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

Copyright © 2000/2025