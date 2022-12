Italia Oggi

Ruffino, 8 min in tre anni allo sviluppo. E nuovi ettari ... Ruffino mette sul piatto otto milioni di curo in tre anni per finanziare il piano di sviluppo sostenibile delle nove tenute e progetta di acquisire fino a 120 ettari di vigneti per aumentare una produzione oramai insufficiente. Da gennaio scatteranno gli aumenti di listino anche per l’azienda toscana, finora congelati grazie al super dollaro. “Destiniamo un terzo degli investimenti alla strategia dello sviluppo sostenibile, denominata Ruffino Cares”, ha detto l’ad Sandro Sartor, in una presentazione a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Contestualmente alla conversione biologica delle tenute (6 in Toscana e 3 in Veneto) da completare con la vendemmia 2024, l’obiettivo Rullino 2025 è di rendere la filiera al 100% sostenibile. Quanto alla mancanza di una certificazione europea di riferimento, Sartor, che è anche vice presidente vicario dì Unione italiana vini, ha detto che “sarebbe importante avere almeno un quadro nazionale, definire cioè un disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. Confido che il ministero dell’agricoltura completi il lavoro entro il 2023”. Ruffino produce 29 milioni di bottiglie che esporta in 83 paesi. La società toscana è controllata dal gigante Usa Constellation Brands. Nell’esercizio 2021 ha realizzato ricavi per di 124,5 mln (il 74% in Nord America) e un Ebitda di 18,1 min. E nel 2023? “Fino a ottobre il mercato è rimasto vivace, ma da novembre notiamo un rallentamento. Chiuderemo un buon esercizio nonostante l’impennata dei costi di produzione. In questa fase però il problema più acuto è la carenza di vino”. Ruffino ha riserve per 150 mln e liquidità per 15 min. Perché tenerli fermi? “Innanzitutto Constellation Brands ha sempre reinvestito gli utili. Inoltre, vige il sistema della cassa accentrata e quindi non si immobilizzano risorse. Anche per il futuro verrà reinvestito tutto nella crescita, non in aziende da acquisire, ma in ettari da comprare. Attualmente abbiamo 600 ettari di vigneti e, in un triennio, li aumenteremo del 20% per soddisfare la domanda”. Sul fronte commerciale, Sartor ha sottolineato che nel 2022 Ruffino “non ha ritoccato i prezzi, grazie anche alla forza del dollaro, ma dal 1 gennaio lo faremo anche se non posso rivelare l’entità”.

