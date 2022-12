Italia Oggi

Vino e arte nel Metaverso, bottiglie comprate con Nft ... Unire vino e arte con il Metaverso. È quanto si propone CellarVerse, la prima startup che lancia gratuitamente nel metaverso le cantine italiane e le veste di arte. Gli obiettivi sono diversi per cantine e consumatori. Per le aziende la possibilità è quella di avere un canale alternativo e di avere accesso a nuove tecnologie che possono aiutare a diffondere la cultura del vino anche tra i più giovani e meno esperti. Per l’affiliazione al network viene richiesto soltanto un numero minimo di 12 bottiglie. “Selezioniamo bottiglie realizzate esclusivamente per essere vendute soltanto tramite l’acquisto di un NFT, come la collezione numerata di 12 bottiglie di JarnoRosso del Podere Castorani firmate a mano da Jarno Trulli”, spiega il ceo, Rosangela Mastronardi. “Non puntiamo su grandi numeri, difficilmente pianificheremo più di 240 bottiglie della stessa cantina in un anno. La nostra idea è quella di rimanere contenuti con i rilasci per creare maggior valore e unicità all’NFT associato alla bottiglia fisica cosi come prodotta dalla cantina o con la collaborazione di un artista”. Dal punto di vista del cliente, chiunque può decidere di acquistare una bottiglia “speciale” da una delle aziende affiliate al network, bottiglia che continuerà ad essere fisicamente conservata in cantina, ma che diventa a tutti gli effetti di proprietà del compratore che ne possiede anche una versione virtuale, sempre disponibile alla visione nel metaverso. Nel progetto sono previste collaborazioni artistiche come quella con Mr. Savethewall e Deodato Arte. CellarVerse nasce da un’idea di Paolo Angeleri e Rosangela Mastronardi con il supporto di Salvatore Bruno, Antonella Groppo e Daphne Rechberger.

