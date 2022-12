Italia Oggi

Il Prosecco Valdobbiadene cresce in valore. E attrae turisti e B2C … Il Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg non è più soltanto vino, è anche territorio. Nel 2022 le vendite stimate sono superiori a 100 mln di bottiglie; tante, quasi quanto quelle del 2021, anno record con 104 min. A crescere è il prezzo, che si attesta a 6,27 euro la bottiglia (+7,5%). Ma soprattutto aumenta l’attrattività turistica: +61,8% di arrivi e +31% di presenze di visitatori. E crescono anche le quote della vendita diretta (+28,4% in volume e + 30,7% in valore), in conseguenza alla ripresa delle attività enoturistiche. E quanto emerge dal rapporto economico annuale del Centro interdipartimentale perla ricerca in viticoltura ed enologia (Cirve), curato da Eugenio Pomarici e presentato nei giorni scorsi dalconsorzio di tutela. “Se il 2021 è stato l’anno di svolta per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, anche il 2022 terminerà con un segno positivo”, ha sottolineato la presidente del consorzio, Elvira Bortolomiol. Prendendo in esame i dati 2021, il report evidenzia che il mercato italiano è quello dove si concentra la maggioranza delle vendite: 59,5 mln di bottiglie per un valore di 363,8 mln di euro. I principali canali di vendita sono: la gdo (46,3%), l’horeca e le enoteche (25,8%) e i grossisti (18,7%). Infine, Pomarici ha sottolineato che “si conferma la crescita delle vendite online con un +40% in volume e +53% in valore; un canale che appare ormai strutturale e con una tendenziale specializzazione verso le bottiglie di particolare pregio”. Nel 2021 le esportazioni sono state pari a 224,8 mln di euro (+8,9%), per 41,3 milioni di bottiglie (+11,44%). Spiega il direttore del consorzio, Diego Tomasi: “Il Regno Unito è il primo mercato con quasi 10 mln di bottiglie (+18,2%) e un +7,5% in valore, seguito da Germania e Svizzera, mercato che vale 6 mln di bottiglie. Gli Usa sono il primo mercato extra Ue. Qui è in crescita la tipologia sui lieviti, proposta con successo dalla ristorazione”. Secondo Tomasi durante le feste natalizie e di fine anno: “In tutto il mondo saranno stappate 10 mln di bottiglie di Prosecco per gli auguri”. Il direttore ha sottolineato anche un altro dato importante sul ricambio generazionale: “Ci sono sempre più giovani nel vigneto e in cantina; una presenza qualificata e di livello sempre più alto”. I giovani sono 1.260, il 37,2% del totale degli addetti, +20,7% rispetto all’anno precedente.

Copyright © 2000/2022