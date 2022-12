Italia Oggi

Il secchiello per il vino arriva dai tappi riciclati … Il tappo riciclato diventa secchiello per il vino. Si chiama Vinny, è stato realizzato con chiusure riciclate Vinventions, che ha avuto l’idea ed è stato sviluppato in collaborazione con Retorno e distribuito da Italesse. In particolare, Retorno ha interamente progettato il secchiello, dalla creazione della materia prima alla messa a punto del processo di produzione. Il progetto evidenzia l’impegno ambientale di Vinventions, in qualità di membro dei Patti europeo e americano sulle plastiche. Da oltre 10 anni Vinventions ha avviato specifici programmi di raccolta, selezione e riciclo nei propri mercati principali che hanno portato alla creazione di una raccolta privata di chiusure.

