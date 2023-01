Italia Oggi

Serena Wines 1881 raggiunge i 100 milioni di fatturato … Nel 2022, l’azienda di prodotti enologici di Conegliano (Tu) ha registrato una crescita del 10% in volume, per un totale di circa 400 mila ettolitri. Più nello specifico, la produzione di bottiglie da 0,75 ml ha superato i 28 milioni, mentre le bottiglie in versione 0,20 ml sono state circa 10 milioni. La quota export arriva al 53% dell’intero fatturato, superando il fatturato domestico con oltre 53 mln di euro in valore. Nel 2023, il marchio punta al lancio di un nuovo prodotto destinato al settore Ho.Re.Ca. in Italia e di un nuovo prosecco Docg Ville d’Arfanta extra brut.

