Italia Oggi

Mezzacorona ambassador di Wine in Moderation … Bere vino sì, ma in maniera responsabile e con moderazione. Il gruppo trentino Mezzacorona è entrato a far parte del programma Wine in Moderation come ambassador company. E rafforza così il proprio impegno per la sostenibilità e la promozione di uno stile di vita equilibrato. Mezzacorona è una realtà vitivinicola che gestisce la coltivazione di 2600 ettari di vigneti in Trentino-Alto Adige e di 1000 ettari di proprietà in Sicilia. Associa 1500 viticoltori e nel 2022 ha registrato un fatturato che supera i 213 mln di euro (+8,60%) con un liquidato totale distribuito ai soci vicino ai 67 mln di euro. L’export, in 69 paesi, vale oltre l’80% delle vendite. Attraverso questa partnership, il gruppo di Mezzocorona (Tn) lavorerà a stretto contatto con Wine in Moderation (Wim) per promuovere il consumo responsabile e moderato del vino, condividendo i valori e i messaggi veicolati dal programma Wim. Il presidente Luca Rigotti si dice “entusiasta della collaborazione”. E ancora: “Il nostro impegno perla sostenibilità e la responsabilità sociale si estende oltre i nostri vigneti e le pratiche di vinificazione”. Sandro Sartor, presidente di Wine in Moderation, associazione con sede a Bruxelles in Belgio, sottolinea: “Siamo ottimisti sul futuro del vino e sull’impatto positivo che possiamo avere sulla società. Riteniamo che questa alleanza sarà vantaggiosa sia per le nostre organizzazioni che per il settore vinicolo nel suo insieme”.

