Italia sul podio (al n. 2) tra i migliori alberghi di lusso del mondo, con il San Pietro di Positano

Un hotel scavato nella roccia con vista sull’iconica Costiera Amalfitana, con una spiaggia privata accessibile tramite un ascensore nella scogliera ed un ristorante stellato Michelin: è il leggendario San Pietro di Positano, che si piazza al secondo posto di “La Liste Hotels” 2026, la classifica dei migliori alberghi di lusso del mondo. Ma se al primo posto del ranking spicca il raffinatissimo Badrutt’s Palace di St. Moritz, sono molte le eccellenze tricolore. Tra i primi 50 classificati della Top 1000 Hotels si contano infatti 6 indirizzi del Belpaese, oltre al San Pietro di Positano: l’Hotel Castelfalfi a Montaione (Firenze), in posizione n. 18, l’Hotel Cipriani, A Belmond Hotel a Venezia (al n. 27), l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole (Grosseto) in posizione n. 31, il J.K. Place Capri a Capri (Napoli) in posizione n. 34, il Rosewood Castiglion del Bosco a Castiglion del Bosco a Montalcino (Siena) al n. 45, ed infine, in posizione n. 47, il Santa Caterina Hotel Amalfi sulla Costiera Amalfitana.

Fondata a Parigi nel 2015, La Liste ha un metodo di valutazione basato sull’aggregazione di centinaia di fonti, tra cui guide internazionali, testate specializzate, quotidiani e recensioni dei viaggiatori. L’algoritmo prende in esame oltre 7.300 hotel distribuiti in 200 Paesi, offrendo una delle analisi più complete dedicate all’hotellerie di lusso. L’obiettivo non è formulare un’opinione, ma misurare il consenso internazionale sugli standard di eccellenza. Sono svariati i criteri di valutazione degli hotel, dall’architettura al design degli interni, passando per la qualità del servizio offerto e il rapporto tra qualità e prezzo. Grande attenzione, naturalmente, è rivolta all’esperienza complessiva degli ospiti, l’elemento fondamentale di ogni albergo.

Nominato secondo hotel di lusso più bello al mondo, il San Pietro di Positano a Positano è il santuario del luxury mediterraneo: ingresso via mare con approdo privato per yacht e camere a picco sull’acqua tra i Faraglioni di Capri e i Monti Lattari. Il ristorante stellato Zass e il campo da tennis incastonato tra le rocce - tra i più fotografati d’Italia - completano l'esperienza, insieme alla spiaggia privata tra limoni e bouganville. Gestito dalla famiglia Cinque dal 1970, incarna una “dolce vita” fatta di discrezione. A Montaione (Firenze), Castelfalfi è un borgo medievale rinato: riaperto nel 2024, conta circa 140 camere tra hotel contemporaneo ed ex Tabaccaia ottocentesca, con un campo da golf a 27 buche tra vigneti biologici e ulivi secolari. L’Hotel Cipriani, A Belmond Hotel sulla Giudecca a Venezia, resta l’indirizzo che ha reinventato la fuga urbana veneziana: giardini lussureggianti, piscina olimpionica salata riscaldata, altane panoramiche sulla laguna, suite con lampadari di Murano e soffitti a foglia oro, ristorante con cucina veneziana in chiave contemporanea.

Il Pellicano, a Porto Ercole, resta l’epitome del glamour vintage dell’Argentario: cottage e terrazze di bouganville fino alla spiaggia privata, ristorante stellato guidato dallo chef Michelino Gioia, spa Pelliclub e tennis con personal trainer. Il J.K. Place Capri è il manifesto del lusso come “casa privata” più che come hotel: 22 camere firmate da Michele Bonan, piscina riscaldata nei giardini, spa con hammam. Il ristorante JKitchen reinterpreta la cucina napoletana con vista sul Golfo di Napoli. Rosewood Castiglion del Bosco, a Montalcino, fondato dalla famiglia Ferragamo nella Val d'Orcia Patrimonio Unesco, è una tenuta di 900 anni e 2.000 ettari: 42 suite, 11 ville, scuola di cucina, cantina che produce Brunello di Montalcino e l’unico golf club privato d’Italia. Il ristorante Campo del Drago, 2 Stelle Michelin, celebra l’orto biologico della tenuta.

Il Santa Caterina, ad Amalfi, è una villa liberty del 1880 gestita dalla famiglia Gambardella da quattro generazioni: ascensori in vetro verso beach club e piscina scavata nella roccia, 66 camere con maioliche di Vietri e vista sulla costiera. Il ristorante Glicine, una Stella Michelin, e il nuovo rooftop Senzafine, tra griglia mediterranea e sushi bar, completano l’offerta.

I primi 50 alberghi italiani nella classifica “La Liste” 2026

Il San Pietro di Positano - Positano (Salerno)

Castelfalfi Hotel - Montaione (Firenze)

Hotel Cipriani, A Belmond Hotel - Venezia

Hotel Il Pellicano - Porto Ercole (Grosseto)

JK. Place Capri - Capri (Napoli)

Rosewood Castiglion del Bosco - Castiglion del Bosco (Siena)

Santa Caterina Hotel - Amalfi (Salerno)

Borgo Santo Pietro - Palazzetto (Siena)

Four Seasons Hotel Firenze - Firenze

J.K. Place Roma - Roma

Le Sirenuse - Positano (Napoli)

Mandarin Oriental, Milan - Milano

Portrait Firenze - Firenze

Hotel Hassler Roma - Roma

Hotel Savoy - Firenze

Aman Venice - Venezia

Hotel de la Ville - Roma

The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice - Venezia

Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast - Ravello (Salerno)

Casa Angelina - Praiano (Salerno)

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa - Oltretorrente (Bolzano)

Grand Hotel Tremezzo - Tremezzo (Como)

Monastero Santa Rosa Hotel & Spa - Conca dei Marini (Salerno)

Hotel de Russie - Roma

Passalacqua - Moltrasio (Como)

Bvlgari Hotel Roma - Roma

Forestis Dolomites - Bressanone (Bolzano)

Portrait Milano Hotel Lungarno Collection - Milano

Adler Spa Resort Sicilia - Siculiana (Agrigento)

Villa della Pergola - Alassio (Savona)

Borgo Santandrea - Amalfi (Salerno)

Lefay Resort & Spa Lago di Garda - Gargnano (Brescia)

Mandarin Oriental Lago di Como - Blevio (Como)

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa - Forio (Napoli)

San Domenico Palace, Taormina, a Four Seasons Hotel - Taormina (Messina)

The Venice Venice Hotel - Venezia

Villa d’Este - Cernobbio (Como)

Casa Maria Luigia - Modena

Hotel Violino d’Oro - Venezia

Masseria Le Torri - Polignano a Mare (Bari)

Petra Segreta Resort & Spa - San Pantaleo (Gallura Nord-Est Sardegna)

Villa Spaleltti Trivelli Dimora d’Epoca - Roma

Grand Hotel a Villa Feltrinelli - Gargnano (Brescia)

Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa - Capo d’Orso (Sassari)

Hotel Marincanto - Positano (Salerno)

Hotel Pitrizza Costa Smeralda - Liscia di Vacca (Gallura Nord-Est Sardegna)

Reschio Hotel - Lisciano Niccone (Perugia)

Villa Cordevigo - Cavaion Veronese (Verona)

Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sorrento (Napoli)

Hotel Quelle Nature Spa Resort - Valle di Casies (Bolzano)

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