Agricoltori e medici italiani alleati: arrivano i mercati contadini in 70 ospedali del Belpaese

La salute si difende anche a tavola e da questa convinzione nasce un’alleanza inedita tra mondo agricolo e sanitario che sta portando i mercati contadini in 70 ospedali italiani. L’obiettivo è ambizioso: riportare al centro delle scelte alimentari dei cittadini il cibo di qualità come primo strumento di prevenzione e contrastare la diffusione di prodotti considerati dannosi per la salute, dai cibi ultraformulati alle bevande energetiche ricche di additivi. L’iniziativa dà vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici ed è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il coinvolgimento di alcune delle più importanti strutture sanitarie del Paese. Il progetto sarà inaugurato il 10 luglio al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli e all’Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola di Roma, ma interesserà contemporaneamente decine di ospedali distribuiti lungo tutta la Penisola, dal Niguarda di Milano al Gaslini di Genova, dal Sant’Orsola di Bologna al Policlinico di Bari, dagli Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli - Arnas di Palermo alle principali strutture pediatriche e di ricerca italiane, come il Mater Olbia Hospital, l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli e l’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino.

Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di promuovere modelli alimentari ispirati alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dalla comunità scientifica come uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione, e di sensibilizzare i cittadini sui rischi associati al consumo di alimenti di origine non chiara, prodotti manipolati e cibi ultraformulati, collegati a numerose patologie tra cui obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, disturbi intestinali e malattie neurodegenerative.

Nei mercati contadini allestiti negli ospedali sarà possibile trovare prodotti simbolo della tradizione alimentare italiana, come olio extravergine d’oliva, pesce azzurro, legumi, cereali di qualità, frutta secca, agrumi e verdure ricche di antiossidanti, alimenti che contribuiscono al benessere di cuore, cervello, metabolismo e sistema immunitario.

Il messaggio degli agricoltori italiani è semplice: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che aumenta il rischio di malattie croniche, e la salute si difende anche, e soprattutto, a tavola.

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