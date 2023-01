Italia sul podio della “Coppa del Mondo di Pasticceria”: medaglia di bronzo dopo Giappone e Francia

L’Italia sale di nuovo sul podio della “Coupe du Monde de la Pâtisserie 2023” di Lione (dopo l’oro conquistato nell’edizione 2021), la più prestigiosa delle competizioni di pasticceria: medaglia di bronzo, con il terzo posto, per il team tricolore, dopo il Giappone, arrivato primo, e la Francia.

Nata nel 1989 con l’intento di promuovere e valorizzare la professionalità della pasticceria, è il premio più ambito e difficile da conquistare al mondo. Il concorso, che si svolge a Lione, riunisce infatti i nomi più prestigiosi della pasticceria internazionale. Sul palco si sono sfidate le 17 nazioni arrivate in finale: le squadre in gara hanno avuto a disposizione 10 ore per creare 42 dessert da degustazione (3 dessert al cioccolato; 10 dessert da ristorazione; 3 semifreddi preparati con purea di frutta; 26 lollipops da mangiare con uno o due morsi) e in più 3 pièce artistiche: una di cioccolato, una di zucchero e una scultura di ghiaccio.

La squadra italiana in gara era formata da tre giovani e già affermati pastry chef - Martina Brachetti, Alessandro Petito e Jacopo Zorzi - con la direzione tecnica di Emmanuele Forcone, e la partecipazione degli allenatori Francesco Boccia, Fabrizio Donatone (entrambi campioni del mondo 2015), Massimo Pica, Lorenzo Puca e Andrea Restuccia (campioni 2021), e la supervisione del presidente del Club Italia Alessandro Dalmasso. La “palestra” del team è da sempre Cast Alimenti, con sede a Brescia, la scuola dei “mestieri del gusto”, con il maggior numero di titoli mondiali nelle discipline gastronomiche.

