Italian Wine Brands, il Cda propone un dividendo straordinario da 4,6 milioni di euro

Un “regalo di Natale” sostanzioso, visto che si parla di oltre 4,6 milioni di euro, per celebrare 10 anni dalla quotazione in Borsa (sull’indice Euronext Growth Milan di Borsa Italiana): a tanto ammonta il dividendo straordinario di 0,5 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge e con esclusione delle azioni proprie a portafoglio), che il Cda di Italian Wine Brands, una delle più importanti realtà del vino italiano per fatturato (429 milioni di euro di ricavi nel 2023, 50 marchi di proprietà in tutta Italia, per 180 milioni di bottiglie prodotte ogni anno, ed una quota export dell’80%), ha deliberato di proporre di distribuire all’Assemblea ordinaria degli azionisti (convocata per il 27 gennaio), a valere sulle riserve disponibili formate da utili portati a nuovo. “Il Cda ha ritenuto di formulare la proposta di distribuzione del dividendo straordinario in occasione dei dieci anni dalla quotazione della società, in considerazione dell’eccezionale percorso di crescita e di creazione di valore realizzato dalla società nel corso di questi dieci anni, del riconoscimento del supporto, sempre accordato dagli azionisti, al percorso di sviluppo di Iwb sia organico sia per linee esterne”, spiega una nota.

Alessandro Mutinelli, presidente e ad del Gruppo, sottolinea: “il 29 gennaio Iwb festeggerà i 10 anni dalla sua quotazione. È una data importante per tutti noi, un momento anche per un bilancio di questo entusiasmante percorso di crescita e di creazione di valore. Abbiamo realizzato quello che avevamo promesso il primo giorno di quotazione, quello di creare un gruppo leader italiano sui mercati internazionali. Il nostro status di azienda quotata ci ha consentito di aggregare tante altre realtà italiane e straniere, ampliare e diversificare i nostri mercati, prodotti, canali commerciali e brands. Abbiamo deciso di convocare un’assemblea dei soci in concomitanza di questa ricorrenza, per proporre loro un dividendo straordinario, come riconoscimento e segno tangibile di questo traguardo”.

Nei primi 6 mesi 2024, Italian Wine Brands, come emerge dalla relazione semestrale approvata il 30 giugno 2024, ha totalizzato 191,2 milioni di euro di ricavi delle vendite, in calo del -2,8%, ma con tutti gli altri indicatori in netto aumento: il margine operativo lordo è stato di 21,9 milioni di euro (+27%), il risultato netto di periodo di 9,1 milioni di euro (+97,6%). Un Gruppo che, come azionisti principali (con una quota oltre il 5% ognuno) vede al top il Gruppo Pizzolo (14,8%), poi Provinco (7,1%) e Otus Capital Management (5,71%).

