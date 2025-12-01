02-Planeta_manchette_175x100
VINO & ARTE

Joana Vasconcelos, artista portoghese, firma l’etichetta per lo Château Mouton Rothschild 2023

Ecco la nuova opera d’arte della più ricca collezione del genere al mondo, con mostri sacri come Dalì, Picasso e Warhol, per la leggenda di Bordeaux

Per la prima volta in assoluto, è un artista portoghese a firmare un’opera d’arte originale per Château Mouton Rothschild: Joana Vasconcelos, che illustra l’annata 2023 del leggendario Premier Grand Cru Classé di Bordeaux, con “Paraíso” - perché la vite è al centro della vita dell’uomo e cresce in Paradiso, inteso anche come il terroir bordolese - aggiungendo il suo nome a quello dei più grandi artisti contemporanei che, dal lontano 1945 per volontà del Barone Philippe de Rothschild, che voleva fare dell’antica tenuta di famiglia anche un luogo di arte e bellezza tra i vigneti di Pauillac nel Médoc, hanno realizzato, di anno in anno, piccoli grandi capolavori in bottiglia per la più ricca e prestigiosa collezione di etichette d’autore al mondo, da Salvador Dalí a César, da Juan Miró a Marc Chagall, da Pablo Picasso a Andy Warhol, da Pierre Soulages a Francis Bacon, da Balthus a Jeff Koons, da David Hockney ad Annette Messager, da Olafur Eliasson a Peter Doig, da Chiharu Shiota a Gérard Garouste.
Famosa per le sue installazioni monumentali e gioiose, luminose e colorate, l’opera di Joana Vasconcelos raffigura un grappolo d’uva e tutti gli elementi della produzione che si uniscono per creare un grande vino: terra e acqua, i raggi del sole e il fresco della notte, il lavoro delle mani dell’uomo, rappresentato dai triangoli, ed il ciclo della natura. “È un’opera ispirata all’idea di perfezione, di lusso, e del legame tra natura e uomo”, ha detto l’artista, vicina alla filosofia di Château Mouton Rothschild per il fatto di usare, assemblare e lavorare diverse materie prime come avviene nella produzione di vino. “Joana Vasconcelos utilizza materiali tradizionali quotidiani come il ricamo o l’uncinetto per creare opere d’arte che esplorano tematiche contemporanee come il femminismo in modo monumentale, “barocco”, anche provocatorio, divertente e impegnato - sottolinea Julien de Beaumarchais de Rothschild, co-proprietario dello Château - e traduce il patrimonio artigianale del Portogallo nella modernità. Un legame tra arte e artigianato che ci guida anche qui a Château Mouton Rothschild, dove il frutto di un lavoro artigianale di alto livello diventa un’opera d’arte, perché ogni annata è unica, rara e quindi preziosa”.

