Joana Vasconcelos, artista portoghese, firma l’etichetta per lo Château Mouton Rothschild 2023

Per la prima volta in assoluto, è un artista portoghese a firmare un’opera d’arte originale per Château Mouton Rothschild: Joana Vasconcelos, che illustra l’annata 2023 del leggendario Premier Grand Cru Classé di Bordeaux, con “Paraíso” - perché la vite è al centro della vita dell’uomo e cresce in Paradiso, inteso anche come il terroir bordolese - aggiungendo il suo nome a quello dei più grandi artisti contemporanei che, dal lontano 1945 per volontà del Barone Philippe de Rothschild, che voleva fare dell’antica tenuta di famiglia anche un luogo di arte e bellezza tra i vigneti di Pauillac nel Médoc, hanno realizzato, di anno in anno, piccoli grandi capolavori in bottiglia per la più ricca e prestigiosa collezione di etichette d’autore al mondo, da Salvador Dalí a César, da Juan Miró a Marc Chagall, da Pablo Picasso a Andy Warhol, da Pierre Soulages a Francis Bacon, da Balthus a Jeff Koons, da David Hockney ad Annette Messager, da Olafur Eliasson a Peter Doig, da Chiharu Shiota a Gérard Garouste.

Famosa per le sue installazioni monumentali e gioiose, luminose e colorate, l’opera di Joana Vasconcelos raffigura un grappolo d’uva e tutti gli elementi della produzione che si uniscono per creare un grande vino: terra e acqua, i raggi del sole e il fresco della notte, il lavoro delle mani dell’uomo, rappresentato dai triangoli, ed il ciclo della natura. “È un’opera ispirata all’idea di perfezione, di lusso, e del legame tra natura e uomo”, ha detto l’artista, vicina alla filosofia di Château Mouton Rothschild per il fatto di usare, assemblare e lavorare diverse materie prime come avviene nella produzione di vino. “Joana Vasconcelos utilizza materiali tradizionali quotidiani come il ricamo o l’uncinetto per creare opere d’arte che esplorano tematiche contemporanee come il femminismo in modo monumentale, “barocco”, anche provocatorio, divertente e impegnato - sottolinea Julien de Beaumarchais de Rothschild, co-proprietario dello Château - e traduce il patrimonio artigianale del Portogallo nella modernità. Un legame tra arte e artigianato che ci guida anche qui a Château Mouton Rothschild, dove il frutto di un lavoro artigianale di alto livello diventa un’opera d’arte, perché ogni annata è unica, rara e quindi preziosa”.

