La campagna digital #GirlsLovingCamaiol è “Best Wine Content” agli “Annual Creative Awards 2020”

La comunicazione e la pubblicità cercano, e trovano, sempre più spazio online. Dove, tra social e piattaforme, il messaggio assume forme sempre nuove e originali, imparando a parlare a target ben precisi, e sempre più spesso con il giusto tono di voce. Le grandi aziende, così, non possono certo esimersi dalla ricerca del contenuto perfetto da mettere al servizio delle proprie campagne di marketing. Una necessità condivisa da ogni settore economico, compreso quello enoico. Ma anche una sfida, più o meno aperta, ad essere originali ed efficaci, proprio come i vincitori degli “Annual Creative Awards 2020”, che ogni anno incoronano i migliori contenuti digitali.

Tra i premi, anche il “Best Wine Content”, vinto dalla campagna digital #GirlsLovingCamaiol, con cui Cà Maiol, griffe del Lugana, sulle sponde del Lago di Garda, di proprietà del Gruppo Santa Margheria, ha voluto esaltare la figura della donna contemporanea, celebrandone i successi personali e favorendo un forte senso di community e identificazione. Un progetto, realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Shots e l’illustratrice Marianna Tomaselli, capace di affiancare, in quello che è il premio più importante nella comunicazione digitale italiana, colossi del food come Sanbìtter (“Best Real Time Content”), Campari (“Best Beverage Content”), Mutti (“Best Food Content”), Pan di Stelle (“Best Stories Content”) e Mulino Bianco (“Best Sustainability Content”), solo per restare nell’ambito del food & beverage.

Focus - #GirlsLovingCamaiol

#GirlsLovingCamaiol dà voce all’universo femminile attraverso una serie di illustrazioni - forma artistica capace di creare identità astratte e caratterizzanti al tempo stesso - capaci di dar vita ad un racconto per immagini, uno storytelling “in rosa” di scene di vita quotidiana. Tre figure femminili, affascinanti e moderne, che ricalcano in ogni loro sfumatura, lineamento e tratto caratteriale le diverse personalità degli iconici vini firmati Cà Maiol: la donna “Prestige” è conviviale, determinata e sempre al passo con i tempi e le mode; la donna “Molin” è femminile, riservata, legata ai valori della famiglia e attenta al proprio contributo sociale; la donna “Roseri” è invece amante della natura, naive, creativa, delicata, libera ma riflessiva. Tratto comune di queste donne, dei vini che rappresentano e degli autori del progetto è l’origine: le rive a sud del Lago di Garda, che hanno dato i natali alla giovane ma già affermata illustratrice, alla nota agenzia di comunicazione di Desenzano del Garda e alla Cantina, che dal 1967 sorge nel cuore della Lugana. Un progetto, quello di #GirlsLovingCamaiol, nato come digitale ma che presto si concretizzerà in uno special pack in limited edition. Un ulteriore omaggio di Cà Maiol alla figura femminile: libera, ambiziosa ed unica nelle proprie scelte, aspirazioni e valori.

Copyright © 2000/2021